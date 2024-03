Heti horoszkóp március 11-17.: a Kosoknak végre sikerélményük lehet, a Skorpiók az átlagosnál bonyolultabb feladattal küzdenek

HETI HOROSZKÓP MÁRCIUS 11-17.

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló héten végre pozitív eredménnyel zárul egy bizonyos ügy, amin gyakorlatilag éjt-nappallá téve dolgoztál, abszolút nem kímélve a magad és körülötted élők idegrendszerét sem. Mostanra azonban megnyugodhatsz és elégedetten tekinthetsz arra a produktumra, ami ugyan egyedül a te kezed munkáját dicséri, de a környezeted toleranciája nélkül semmire nem mentél volna. Épp ezért vond be őket az ünneplésbe és légy hálás nekik azért, hogy mindenben támogattak. Ünnepeljétek meg méltóképp az elért eredményt, hisz ez most tényleg közös érdemetek!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló héten valahogy a szokásosnál bonyolultabbá válhatnak a folyamatban lévő ügyeid, melyek megoldása során helyenként igazán te, magad sem tudod majd, hogy mi is az útirány, illetve merre is tartasz. Mielőtt tehát végleg elvesznél a sűrű bozótosban, előtte igyekezz összeszedni magad és egyfajta rendszert felállítani annak érdekében, hogy ne fulladj bele a teendőkbe, majd aztán megoldás nélkül hagyj valamennyit. Nyugodj meg, ne ess kétségbe, tegyél meg minden tőled telhetőt azért, hogy sikeresen kerülj ki valamennyi helyzetből, a jövőben pedig igyekezz a saját határaidat figyelembe véve elvállalni bizonyos feladatokat!

IKREK (május 21-június 21)

Váratlanul jött impulzus ad az előtted álló hétre nagy lendületet, amelynek köszönhetően olyasféle eredmények elérésére is lehetsz képes, melyek a kivételes kategóriából valók. Légy tehát büszke magadra, törekedj arra, hogy ne érjenek el a negatív energiák, nagy előnyöd, hogy elfogadod az életet úgy, ahogyan van és nem frusztrál semmi. Időnként ilyen pillanatokra is szükség van, amikor apró dolgok annyira feldobnak, hogy óriási lendületet kapsz! Élvezd az életet, a tavasz illatát, egy finom cappucinót, a barátaid társaságát, a nagy sétákat a kutyáddal, bármit, ami hozzátesz az életedhez!

RÁK (június 22-július 22)

Rendkívüli módon szeretnél elérni valamit, ami azonban elég távol esik tőled, ám mivel borzasztóan vágysz erre a bizonyos dologra, épp ezért gyakorlatilag teljesen elvakultan küzdesz, hogy elérd. Légy azonban óvatos, hisz ennek okán nem biztos, hogy racionálisan képes vagy értékelni a fennálló helyzetet, így megvan az esély arra is, hogy esetleg nagyobbat buksz, mint amennyit nyersz a dologgal. Nyisd ki a szemedet, s igyekezz józan ésszel mérlegelni minden kockázatot!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Eddig ugyan igyekeztél titkolni, de hatalmas lépésre készülsz, amely egyszer, s mindenkorra véget vethet a körülötted lévő bizonytalanságnak. Mivel mostanra érzed úgy, hogy teljes mértékben készen állsz, így az előtted álló héten nyugodtan megoszthatod a környezeteddel is a nagy hírt. Ne izgulj a tény miatt, hogy lehetnek, akik nem örülnek majd veled őszintén, csupán biztosíts minden aggódót, hogy ez nem egy hirtelen meghozott döntésed eredménye, tisztában vagy a veszélyekkel, de ha soha nem próbálod meg, nem is fogod elérni a sikert, s a határaiddal sem leszel tisztában. Mindig lesznek, akik túlféltenek, neked azonban nem a félelmeidből kell táplálkoznod, sokkal inkább az ambícióidból!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Általánosságban véve rendkívül fáradtnak érzed magad, az elmúlt időszakban gyakorlatilag minden szuszt kihajtottál ugyanis magadból annak érdekében, hogy minden olajozottan menjen körülötted. Ez a kimerültség abszolút meg is látszik a teljesítményeden, hiába szeretnéd a maximumot kihozni egy-egy feladatból, valahogy mégsem úgy sül el semmi, ahogy eltervezed. Felfoghatod ezt egyfajta jelzésnek is, mely szerint szükséged lenne némi pihenésre, arra, hogy valaki átvegyen a terheidből, neked pedig ne kelljen minden másodpercben tartani a botkormányt a zuhanás elkerülésének érdekében. Mindemellett igyekezz az életedet úgy szervezni, hogy beleférjen a pihenés is. hiszen képtelenség minden percben ezres fordulatszámon pörögni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló héten a szokásosnál nagyobb terhek hárulhatnak rád, melyekből úgy tűnik, nem-igen tudsz átadni senkinek, így azonban nagyon gyorsan emészt majd fel minden energiádat az egész helyzet. Mivel ezen nem tudsz változtatni, épp ezért rajtad a sor, hogy felállj, végy egy nagy levegőt és bátran nekifuss a megoldandó feladatoknak. Ne a nehézségi fokot nézd, csupán azt, hogy ebben a formában ez mindig is egy megoldhatatlan egyenlet marad majd. Egyedül is meg tudod csinálni, csak hinned kell magadban és abban, hogy az akaraterőddel fel fogsz érni a csúcsra. Ugyanakkor mihamarabb igyekezz mindenkivel tudatni a környezetedben, hogy nem te vagy a serpa, aki mindenki zsákját elcipeli a hegynek felfelé!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Annak idején a szőnyeg alá sepertél egy komoly problémát, amely az előtted álló héten váratlanul kopogtat újra az ajtódon, ráadásul többszörösen bonyolult formában. Ne ess azonban kétségbe attól, hogy nincs menekülő útvonalad, felelősségtudattal állj bele a helyzetbe és higgy abban, hogy ezúttal képes leszel megoldani, ha szembenézel vele. Gondoskodj arról, hogy minden szálat elvarrj ezzel az üggyel kapcsolatosan annak érdekében, hogy a későbbiekben ne zavarhasson semmiben. Egészen addig koncentrálj erre, amíg végleg meg nem oldódik a dolog, másképp egy soha el nem múló gyulladás lesz az életedben!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten őszinte megdöbbenéssel nyugtázod, hogy valaki mindenáron szeretné rád terhelni a felelősségét, akiről tulajdonképp soha nem feltételeztél volna ilyesfajta inkorrekt lépést. Mivel azonban az illető semmiképp nem akar beleállni a helyzetbe, épp ezért kihátrál, te pedig magadra maradsz. Nincs időd hezitálni, annál pedig egyenesebb ember vagy, minthogy felhúzd a nyúlcipőt, így állj bele a dologba és gyorsan tisztázd magad, mielőtt mindenki megorrol rád egy olyan dolog miatt, amelyhez semmi közöd. Amennyiben szükségét látod, lelkiismeretfurdalás nélkül nevezd is meg azt a személyt, akinek a kialakult helyzet köszönhető. Ne aggódj, ez abszolút nem árulkodás, hisz itt most a te becsületed forog kockán!

BAK (december 22-január 20)

Kitűnő csapatjátékosként viszonylag gyorsan fel tudod venni a tempót a társaiddal, mely az előtted álló héten különösen nagy előny lesz, hisz fontos célért küzdötök valamennyien. Épp ezért nem is érted egyik-másik csapattag egy-egy lépését, ebből inkább azt a következtetést vonod le, hogy ők a saját önös céljaik érdekében képesek lelkiismeret-furdalás nélkül átgázolni bárkin csak azért, hogy a győzelmi serleget a kezükbe vehessék. Mivel azonban neked van egy stabil értékrended, amit nem adnál fel még versenyhelyzetben sem, épp ezért csupán addig harcolj, amíg át nem kell lépned ezt a bizonyos határt. Hidd el, ha mégis úgy döntesz, hogy az elveidet félretéve küzdesz, akkor bizony nagyon keserű szájízzel állsz majd fel a dobogó legfelső fokára. Soha ne felejts el tisztességes emberként viselkedni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hosszú ideje vársz a nagy kiugrási lehetőségre, amellyel minden szempárt magadra irányítasz, emiatt szíved szerint sok mindenbe belekezdenél. Mivel azonban így előbb-utóbb nevetség tárgyává válhatsz, így talán jobban teszed, ha alaposan végiggondolod, hogy miben érdemes bizonyítanod a tehetségedet. Nyilvánvalóan nem szeretnéd szürke kis egérként leélni az életedet, de az sem lehet cél, hogy magadra vedd az udvari bolond sapkáját és ugyan mindenki rád figyeljen, de egyúttal szánakozó szempárokat láss. Nem hajt a tatár, gondold végig, miben szeretnél bizonyítani!

HALAK (február 20-március 20)

Az átlagosnál nagyobb terhet vállalsz magadra az előtted álló héten annak érdekében, hogy mások útját gördülékenyebbé tedd, mely hozzáállásnak köszönhetően rendkívül büszke vagy magadra, ám mégis elég hamar hátrányba kerülhetsz, hisz te, magad nem haladsz majd a saját ügyeiddel. Gondold végig, hogy miképp tudod kézben tartani a dolgokat, illetve azt is érdemes mérlegelned, hogy lejjebb kellene adnod abból az önmagaddal szemben támasztott elvárásból, mely szerint csak és kizárólag neked kell megoldanod bizonyos feladatokat, beleértve másokét is. Amennyiben élhető életet szeretnél élni az örökös vesszőfutás helyett, abban az esetben nem árt, ha meghúzol bizonyos határvonalakat!