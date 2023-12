Heti horoszkóp december 4-10.: a Bikák érzik a változás szelét, a Skorpiók bizonytalan helyzetbe kerülnek

HETI HOROSZKÓP DECEMBER 4-10.

KOS (március 21-április 20)

Két, általad nagyon kedvelt személy konfliktusában számodra kényelmetlen fordulat adódik az előtted álló héten. Egymástól függetlenül ugyanis a te véleményedet kérik ki, mégis kinek adnál igazat vagy hogyan cselekednél a helyükben. Mivel abszolút nem célod bajba kerülni, épp ezért óvatosan foglalj állást, hisz ez esetben csupán kívülálló vagy, nem tudod tehát objektíven megítélni a szituációt. Ennek megfelelően jobb, ha diplomatikusan elhárítod mindkét felet, nehogy rossz tanácsot adj és később még nagyobb galibát okozz nekik, neked pedig el kelljen vinni az egész balhét!

BIKA (április 21-május 20)

Érzed a változás szelét, a dolgok alakulni látszanak, egyelőre azonban pontosan nem látod előre, hogy pozitív vagy negatív irányba indítanak majd. Ennek okán nem is tudod kiszámítani, mi és hogyan fog történni és az milyen irányban befolyásolja majd az életed, de talán jobb is ez így. Nem kell mindig matekozni, mert ha beleveszel a számok sűrűjébe, nem fogsz tudni kikeveredni belőle egykönnyen. Tanulj meg lazítani, nem feltétlenül rossz ugyanis az, ha sodródsz az árral!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten hibát követsz el egy bizonyos ügyben, melyet érdemes mihamarabb kijavítanod annak érdekében, hogy ne kerülj kellemetlen helyzetbe a későbbiek folyamán. Ne ragadj bele a helyzetbe, próbálj tovább lépni és a jövőbe tekinteni, hisz ha egyfolytában erre az egy hibára koncentrálsz, észre sem veszed az új dolgokat magad körül. Ebből okultál, megjegyezted, igyekezz legközelebb nem megbotlani ugyanebben a kőben!

RÁK (június 22-július 22)

Mertél nagyot álmodni és olyasmibe vágod a fejszédet az előtted álló héten, ami nem épp a legveszélytelenebb kategória, te mégis kitűzted magad elé. A környezetedben azonban nem mindenki olyan lelkes, mint amilyen lelkesen te futottál neki a dolognak. Amennyiben azonban sziklaszilárdan hiszel magadban, valahogy megnyugtatóan tudsz majd hatni a környezetedre is. A legfontosabb, hogy te elhidd, sikerülhet elérned a kitűzött célodat, ne engedd az agyadba férkőzni a bogarat, amely elbizonytalanítana. Legyen önbizalmad!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Minden helyzetben az őszinteségre törekszel és ezt várod el veled szemben másoktól is. Az előtted álló héten azonban olyan szituáció adódik, amikor valahogy nem esik jól kimondani az igazságot, szívesen rugaszkodnál tehát el az elveidtől. Egy olyan személy fordul ugyanis hozzád, akit nem szívesen bántasz meg, most pedig egy olyan dolgot kell elmondanod, amit nem lehet elég szofisztikáltan megfogalmazni, így is, úgy is bántóan hathat. Épp ezért gondosan válaszd meg, mikor és milyen körülmények között nyilvánítasz véleményt, egyúttal biztosítsd az illetőt arról, hogy neked sem esik jól az, amit ki kell mondanod. Sajnos vannak az életben olyan helyzetek, amikor nincs választási lehetőség.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az év végéhez közeledve úgy érzed, kissé kezdesz besokallni, szívesen leadnád a kulcsot egy kis időre, ezt a tempót ugyanis nem nagyon bírod már sokáig. Erődön felül, időnként a saját elveiddel és gondolkodásoddal szembeszállva csinálod a dolgod, ez azonban csak feldühít. Szeretnél végre pihenni, nem a felelősség terhe alatt roskadozni, szeretnél végre a szeretteidre koncentrálni. Érdemes ezen a ponton meghúznod a határvonalat és csakis arra koncentrálni, ami fontos számodra, me akard mások zsákját is elcipelni, csakis annyit vállalj, ami még nem megterhelő számodra!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Képes vagy felnagyítani a legkisebb dolgot is, amiből nem kellene, abból nagy ügyet csinálsz, amire pedig illene nagy hangsúlyt fektetni afelett képes vagy elsiklani. Nem biztos azonban, hogy jó taktika, ha minden apró, kis bolhából elefántot csinálsz, hisz egy elefántcsordával sokkal nehezebb megbirkózni, mint a bolhákat levadászni. Ne vedd túl komolyan a kisebb hézagokat, próbálj azokra a problémákra koncentrálni, amelyek feltétlenül zavarnak a mindennapi életedben. Ha beleveszel ugyanis a sűrűjébe, akkor bizony előbb-utóbb nem fogsz tudni kikeveredni belőle vagy csak igen nagy áldozatok árán. Végy tehát egy légycsapót és irány a bolhák után!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló héten bizonytalan helyzetedben kéred ki a környezetben élők véleményét, attól félsz ugyanis, ha egyedül döntesz, végül majd megbánod. Azok, akik tanácsot adnak, nem biztos azonban, hogy jól látják a helyzetet és jelen esetben a legjobb tanácsadók. Épp ezért szelektálj, ne dőlj be mindennek, hisz nem mind' arany, ami fénylik. Nem rossz szándékból vezetnek félre, csupán nem járják az utad, így nem elég csak beszélniük róla, ha nem ismerik az ösvényt és a bozótost!

NYILAS (november 23-december 21)

Abszolút a tökéletesség híve vagy, nem tűröd, ha valamiben nincs igazad, viszonylag rosszul reagálsz olyan helyzetekben, amikor nem a te malmaid őrölnek. Emiatt az előtted álló héten konfliktusba keveredhetsz, ami csak azt eredményezi, hogy nem szívesen áll senki melléd, hiszen elég sokat veszíthetsz ezzel a hozzáállással a népszerűségedből. Még nem késő azonban ebből a fajta hozzáállásból faragni, próbáld elfogadni, hogy nincsen tévedhetetlen ember, így neked is megengedett a mellényúlás. Hidd el, sokkal többen fogadnak majd el, ha be mered vallani a hibáidat, valamint ha nem mindig te akarsz irányítani. Ne feledd: a lónak is négy lába van, mégis megbotlik!

BAK (december 22-január 20)

Elég rosszul esik, hogy a családodat és a kollégáidat nem választhatod meg, ami az előtted álló héten elég kényelmetlenül érint majd. Nem jössz ki ugyanis valakivel, akárhogy is erőlködsz, ám abba a csapdába nem szeretnél beleesni, hogy képmutatóan a szép arcodat mutasd, miközben fortyognak benned a negatív előjelű érzelmek. Ne hazudtold meg magad csak azért, hogy jó kapcsolatot ápolj és népszerű legyél, légy őszinte, de semmiképp ne ellenszenves. Próbálj toleranciát gyakorolni, nehogy te gyere ki a helyzetből negatívan és azt mondják rólad, hogy nincsen alkalmazkodó képességed!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten komoly elhatározásra juthatsz abban a tekintetben, hogy nem tolod tovább magad előtt az elvégzendő feladatokat, inkább minden olyan teendődnek pontot teszel a végére, amit eddig felhalmoztál és a továbbiakban nem tűr halasztást. Ismered azonban a mondást, hogy “Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka", ennek megfelelően te is belegabalyodhatsz az el nem végzett feladatokba, amennyiben egy időben túl sok mindent szeretnél lezárni, nagyon könnyen törhet bele a bicskád. Igyekezz tehát megtalálni az egyensúlyt, állíts fel egy prioritási sorrendet és aszerint haladj előre!

HALAK (február 20-március 20)

Általános ismertetőjeled a segítőkészség, a családod, a barátaid, a kollégáid pontosan tudják, hogy bármiben számíthatnak rád, amennyiben úgy hozza az élet, hisz mindig minden tőled telhetőt megteszel, hogy a legjobb tudásod szerint a rendelkezésükre állj. Most azonban olyan szituáció adódik, amelyben valamit fel kellene vállalnod, aminek már messziről égett szaga van. Az első pillanatban azt súgják a megérzéseid, hogy nem biztos, hogy a te feladatod lenne segítséget nyújtani, hisz egyfelől túlmutat a határaidon a dolog, másfelől bajba is kerülhetsz. Épp ezért légy tehát óvatos annak érdekében, hogy később ne legyen bajod belőle belőle és a barátság se remegjen meg!