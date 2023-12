Heti horoszkóp december 25-31.: a Bikáknak érdemes rendet tenniük maguk körül, a Skorpióknak emlékezetes kalandban lehet részük

HETI HOROSZKÓP DECEMBER 25-31.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, a nagy karácsonyi hajtás okán kissé elfáradtál épp ezért eljött az idő, amikor átadhatod magad a pihenésnek, a családi összejövetelek után szánj egy kis időt magadra, a feltöltődésre és arra, hogy összeszedd magad. Kezdődnek a leárazások, keress egy dögös ruhát a szilveszteri a bulira, menj el egy masszázsszalonba vagy csak ülj be egy finom ebédre a barátnőddel. Ideje egy időre szabadságra küldened magad az hidd el, bármit is teszel vagy tettél már le az asztalra, ha belebetegszel, akkor teljesen mindegy bármiféle, eddig elért eredmény. Adj esélyt magadnak a regenerálódásra!

BIKA (április 21-május 20)

Kissé kesze-kuszán működnek most a dolgok körülötted, sokszor nehéz a fonalat tartanod, emiatt gyakran csak a semmibe rohansz. Mielőtt tehát ismét hasra esnél, igyekezz az előtted álló hetet arra szánni, hogy összeszeded a gondolataidat és kicsit rendet teszel az életed ezen szegmenségben. Amennyiben nem parancsolsz ugyanis megálljt a nagy káosznak, abban az esetben jó eséllyel elbukhatsz minden eddig befektetett energiát és kudarcot vallva, szomorúan ballaghatsz el. Ugye ezt te sem akarod? Eljött tehát az idő, amikor össze kell szedned magad ahhoz, hogy ne kerülj ki vesztesen a helyzetből!

IKREK (május 21-június 21)

Egy számodra fontos személlyel kerülsz konfliktus helyzetbe az óév utolsó hetében, nézeteltérésetek oka pedig nem más, mint egy harmadik fél, aki a kialakult helyzetet generálta. Mielőtt tehát nagyon heves vitába bocsátkoznátok, gondolkodj el rajta, hogy ez a bizonyos harmadik fél érdemes-e arra, hogy miatta összevessz egy számodra kiemelten fontos emberrel, aki alaphelyzetben az első helyeken szerepel az életedben. Könnyen lehet hogy az illető csupán manipulálni próbálja mindkettőtöket, épp ezért úgy játsszátok le ezt a játszmát a vitapartnereddel, hogy közben nem veszítitek el a józan eszeteket és a barátságotok is megmarad!

RÁK (június 22-július 22)

Akad valaki a környezetedben, aki olyannyira segítőkész veled, hogy már-már gyanút ébreszt az, ahogy folyton körülötted van, mindenáron segítő jobbot nyújtana ugyanis bármiben. Épp ezért mivel könnyen elképzelhető, hogy az illető később kamatostul kéri vissza azt, amit most ad neked, érdemes mérlegelned, hogy szeretnél-e valakinek az adósa maradni. Járj nyitott szemmel, gondolkodj józan ésszel és tudd meglátni, ha valakinek esetleg hátsó szándéka van!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kissé pesszimista vagy egy bizonyos projekttel kapcsolatban, nem-igen látod a perspektívát benne, emiatt a lelkesedésed is elég alacsony hőfokon áll. Általában nem szoktál eleve fenntartásokkal nekiállni egy-egy projektnek, most azonban számodra is megmagyarázhatatlan okoknál fogva mégis több benned a hezitálás. Amennyiben tehát nem sikerül meglátnod a fantáziát a dologban, abban az esetben ne is rugaszkodj el, hisz felesleges energialeadás az, ha lelkesedés nélkül gyakorlatilag csak vonszolod magad a helyzetben. Ne aggódj, jön majd egy olyan projekt, amelyben abszolút látod a siker lehetőségét, akkor pedig nem is lesz kérdéses, hogy elvállald-e!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Rengeteg energiád fekszik abban, hogy joggal arasd le a babérokat december utolsó hetében egy bizonyos ügyben. Úgy érzed ugyanis, hogy abszolút megdolgoztál a sikerért, épp ezért büszke lehetsz magadra. Egész nyugodtan zsebeld tehát be az elismeréseket, de arra ügyelj, hogy ne süppedj bele a nagy ünneplésbe, hisz az könnyen elveheti a józan ítélőképességedet. Milliónyi teljesítésre váró küldetéssel nézhetsz szembe, amelyek a meglévőnél sokkal nagyobb sikereket hozhatnak. Ne ülj tehát sokáig a babérjaidon, hisz várnak a meghódításra váró hegyek!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyasmiről szerzel tudomást az előtted álló héten, amiben könyékig érintett vagy te is, így érdemes minden más, halasztható programot félretenned és erre az egyetlen ügyre összpontosítanod. Mindenképp érdemes utánajárnod a rejtélynek, arra azonban igyekezz odafigyelni, hogy az értékrendeden belül lavírozz el, hiszen semmi sem lehet olyan fontos, hogy amiatt túllépj bizonyos határokat. Járj utána először annak, hogy valóban hiteles-e a forrás, amelyből erednek az információk, majd fizikailag is vedd elő a nagyítódat annak érdekében, hogy kideríthesd, mi a te szereped a helyzetben és miképpen tehetsz a sikerekért!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Noha az esetek túlnyomó részében szereted a kiszámíthatóságot, az év utolsó hetében mégis olyan kalandban lehet részed, ami kimozdít a megszokott komfortzónádból. Az első pillanatban megijeszt az, hogy az adrenalinszinted megugrik, amennyiben azonban képes vagy a helyükön kezelni a dolgokat, abban az esetben arra is lehetőséged lesz, hogy páratlan élményekkel gazdagodj. Ne arra összpontosíts, hogy mennyi kockázat van az egészben, sokkal inkább érdemes azt szem előtt tartanod, hogy jó eséllyel mennyi boldogsághormont kaphatsz a kalandból!

NYILAS (november 23-december 21)

Az óvév utolsó hetében jössz rá arra, hogy mások gyakorlatilag egyfajta mentőövként tartanak számon az életükben, vagyis csak akkor vesznek elő, ha szorult helyzetükben kapálóznak. Ez egyrészt hatalmas felelősségvállalás a részedről, másrészt érdemes végiggondolnod, hogy vajon az emberi értékeid is érdeklik-e őket ugyanannyira, mint amennyire a segítőkészséged, hogy a te személyed vajon fontos-e számukra. Mivel senki nem szereti, ha kihasználják, épp ezért -ugyan nem mindenkinek tetszik majd a környezetedben- érdemes meghúznod a jövőben egy határvonalat annak érdekében, hogy a felszabadultság érzésével, mindenféle nyomásoktól mentesen élhesd az életed!

BAK (december 22-január 20)

Egy, a múltban történt esemény tör felszínre december utolsó hetében, mely borzasztóan megrémít, hisz nem szeretnéd, hogy túl nagy teret kapjon a jelenlegi életedben. Amennyiben hosszútávon szeretnél boldog lenni, abban az esetben érdemes egyszer, s mindenkorra lezárnod ezt a kellemetlen dolgot, hiszen amíg nem hagyod magad mögött, addig bizony újra és újra felszínre fog törni. Add meg magadnak az esélyt, hogy nyugodtan élhesd az életedet és semmiképp ne a múlt negatív tapasztalásaiból táplálkozz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

December utolsó hetében számodra fontos célért küzdhetsz, amelytől szinte egyáltalán nem tudsz elvonatkoztatni, ez pedig kissé beszűkíti a gondolkodásodat. Nem biztos azonban, hogy jó taktikát alkalmazol, ha csak a saját fejed után mész és nem hallgatsz a körülötted élők által adott tanácsokra, könnyen lehet ugyanis, hogy olyasfajta tapsztalattal bírnak, amely csakis hasznodra válhat az utadon. Gondolkodj el azon, hogy kissé tágítva a látókörödet, miféle pozitívumokat tudsz hozzáadni a későbbikeben elérendő célodhoz, ehhez azonban érdemesebb nyitott szemmel járnod!

HALAK (február 20-március 20)

Mindenképp imponálni szeretnél valakinek az év utolsó hetében, minden igyekezeted ellenére azonban az illető a jelenlétedet sem akarja észrevenni. Emiatt kissé motiválatlanná válsz, kezdesz ugyanis kifogyni a kifogyhatatlannak hitt női praktikákból. Ha azonban kicsit sikerül visszanyerned a lelkesedésedet és megpróbálod rövid időre hanyagolni, talán rá fog jönni az illető, hogy hiányzik neki a pezsgés, amit akkor érzett, amikor egyfolytában ott legyeskedtél körülötte. Talán ha egy picit tartózkodóbb vagy és kevesebbet adsz magadból, nem lesz annyira lehetetlen vállalkozás megszerezned a kiszemelt áldozatot sem. Hidd el, a kevesebb néha sokkal több!