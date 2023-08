Lebukott: Harry Stylest intim helyzetben kapták lencsevégre, ráadásul nem is akárkivel

Harry Styles minden túlzás nélkül napjaink egyik legsikeresebb előadója, aki a zeneipar meghódítása után még azt is bebizonyította, hogy a színészethez is van tehetsége, ráadásul nem is kevés. Épp ezért nem meglepő, hogy milliók rajonganak érte, ez a rengeteg ember pedig elképesztően kíváncsi a sztár magánéletére, leginkább arra, hogy kapcsolatban van-e épp vagy sem.



Azt mind tudjuk, hogy előző hosszú kapcsolata Olivia Wilde színésznővel nem volt zökkenőmentes, hiszen Olivia elhagyta Harryért férjét, Jason Sudeikist, aki jogosan nem viselte jól a helyzetet... Ráadásul Olivia és Harry útjai azóta elváltak, így lehet, hogy a színésznő is belátta, hogy túl gyorsan adta fel a házasságát csak azért, hogy Harry Stylesszal lehessen...



És amíg Olivia egyedül próbál rájönni azóta, hogy mi a legjobb neki, addig Harry úgy tűnik, hogy a maximumra kapcsolt, és belevetette magát a randizásba. Néhány hónappal ezelőtt például Emily Ratajkowskival kapták lencsevégre, amint épp hevesen csókolóztak, a dolog viszont egyértelműen csak kaland volt, de mire kiheverhettük volna, itt vannak az új képek, új nővel.



A minap ugyanis Harryt Londonban fotózták le Taylor Russel színésznővel, a képek alapján pedig egyértelmű, hogy a két sztár között sokkal több van, mint barátság:

Egy nevét elhallgató szemtanú ráadásul arról is beszámolt, hogy a bulin, amin Harry és Taylor részt vettek, egy párként viselkedtek:



„Egymás kezét fogták, Harry pedig végig Taylor mellett maradt, bemutatta őt James Cordennek, és egész idő alatt sugdolóztak és nevetgéltek.”



A kapcsolatot egyelőre egyik fél sem erősítette meg, de természetesen azonnal megírjuk, ha bármit megtudunk!



