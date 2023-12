Nem csoda, hogy decemberben biztosan ott vannak a listánk elején, sőt újra és újra képesek vagyunk megnézni kedvenc Harry Potter részeinket a filmzenék, a varázslatos történetek és persze maga a hangulat miatt is. Hihetetlen, hogy mindenkinek ugyanazt az érzést adja, mint 30 éve, még akkor is, ha tudjuk, nem mindegyik színész maradt a szakmánál. Míg Emma Watson, Rupert Grint és Daniel Radcliffe – más-más sikerekkel – maradt a színészetnél, addig nem egy, nem két szereplő döntött úgy, hogy másban is kipróbálja magát. Sőt, akad köztük olyan is, aki teljesen másban teljesedett ki a filmek után.

Lássuk, kik ők és mivel foglalkoznak napjainkban!

Galéria / 16 kép 9 színész a Harry Potter filmekből, aki ma már teljesen mással foglalkozik Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Teljesen más lett volna az összhatás, ha végül ők kapják a szerepeket:

Galéria / 12 kép 6 színész, akik esélyesek voltak a Harry Potter egyik főszerepére Megnézem a galériát