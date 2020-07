Ha a 2000-es évek legjobb tinisorozatairól van szó, akkor a Tuti Gimit, Veronica Marsot vagy épp a Csacska angyalt biztosan te is a kedvenceid között emlegeted. Annak idején ugyanis mindenki nagy izgalommal várta a következő részeket a tévé előtt, a sorozatbeli poszterekkel pedig imádtuk teleplakátolni a hálószobánk falát. De rég is volt, igaz?

A H2O: Egy vízcsepp elég talán kevésbé tartozott a felkapott sorozatok közé, hiszen elsősorban a Jetixen, majd a Disney csatornán futott, egészen 2010-ig. Azonban még ennek ellenére is hatalmas rajongótáborral rendelkezett a sellőlányok sztorija, akik mindent elkövettek, hogy titkos képességükre senki se derítsen fényt. Az ausztrál sorozat színészeinek nagy része mai napig jó barátságban van, voltak, akik egy időre össze is jöttek, és néhányan még egészen izgalmas karriert is befutottak a befejezés után.

Kattints a galériára, ha kíváncsi vagy, mi történt a H2O színészeivel a sorozat lezárása óta!

