Vajon megbánom később? Úgy döntöttem, hogy soha nem akarok gyereket!

„Éppen egy barátomhoz tartottam, akivel aznap este együtt vacsoráztunk a városban, amikor egy hirdetés nagyon elgondolkodtatott. Egy nagyjából velem egykorú nő volt a plakáton, blézerben, elviteles kávéval a kezében, pont úgy nézett ki, mint én, amikor reggelente munkába sietek. A szövegben pedig olyasmiket írtak, mint éljek a mának, próbáljam később, illetve, hogy én építem fel saját magam. Hogy mi volt a reklám tárgya? Hát, a petesejtfagyasztás… Olyan volt, mintha valamiféle aratást reklámoznának, az egész vonatúton ezen agyaltam. Aztán egyszer csak összerándult az alhasam, épp akkor jött meg a menstruációm, emlékeztetve arra, hogy még egy petesejtemnek annyi…” – kezdte vallomását a neves Guardian magazin egyik szerzője, a harmincas éveiben járó Elle Hunt, aki úgy érzi, soha nem szeretne anya lenni.

Mennyire lehet egy nő biztos abban, hogy nem akar gyereket soha?

„Mint egy olyan nő, aki egy ideje már a harmincas éveit tapossa, a gyerekvállalás kérdése, hogy legyen vagy ne, egy állandó kérdés, ami egészen addig itt fog lebegni a fejem felett, míg a vonat el nem megy valamelyik irányba örökre. Azok a barátaim, akik már fiatalon azt mondták, anyák szeretnének lenni, már meg is szülték a babájukat, a bizonytalanok pedig a lehetőségre várnak, de benne van, hogy passzolják az egészet. Én egész életemben azt éreztem, hogy nem akarok gyereket, persze így gondolni kényelmes is, hiszen 32 éves vagyok és szingli. Mostanában viszont úgy érzem, mintha az élet folyamatosan figyelmeztetne, lassan kifutok az időből. Folyton itt hallom a fejemben a kérdést: biztos vagyok ebben?



Nehéz bármiben is biztosnak lenni manapság, pláne, hogy a felelősség, amit egy másik emberért vállalnék, hatalmas. Ráadásul 2023-ban rengeteg melegrekord megdőlt, Más országokban gyerekek haltak meg, úgy érzem a jövő apokaliptikus, sokan szinte mintha a világvégére készülnének. Ilyen világba kellene szülnöm? Emlékszem, egyszer készítettem egy interjút egy termékenységi szakértővel, akinek a szavai mai napig itt csengenek a fülemben:



»Ha belegondol, a nőknek szinte minden fontos életeseményt bele kell zsúfolniuk mindössze 15 évbe, a karrieren keresztül a gyermekvállalásig!« - mondta.

forrás: Getty Images A nők manapság hatalmas nyomásnak vannak kitéve, ha pedig valaki kijelenti, hogy nem szeretne gyermeket vállalni, azt általában megbélyegzik

„A barátnőm, akivel ezen a bizonyos estén találkoztam, egy 1 éves kisfiú anyukája. Egy pohár bor felett elmondta, 6 hete nem alszik, annyit kell foglalkozni a gyerekkel, miközben persze dolgozni is jár. Ugyanakkor felcsillant a szeme, amikor a kisfiáról mesélhetett, látszott, hogy mennyire imádja. Szóval mégis, hogyan lehetnék biztos benne, hogy nem akarok anya lenni? Tényleg meg fogom bánni?” – fejtegette Elle.