Gwen Stefani a példa rá, hogy válás után is van élet

Sokáig nagy szerelemnek tűnt, ám mára kiderült, hogy Gwen Stefani első házassága bizony nem volt egy leányálom. Az énekesnő még 1995 decemberében találkozott egy No Doubt koncerten gitárossal, akivel bár eleinte titokban tartották a kapcsolatukat és távkapcsolatban éltek, 2002-ben összeházasodtak, ráadásul kétszer.

A gondok csak ezután jöttek, ugyanis 2004-ben megszellőztette a sajtó, hogy Gwen Stefani férjének van egy törvénytelen lánya, Daisy, akiről addig az énekesnő nem is tudott. Gwent akkoriban nagyon lesújtotta a hír, és bár férje utána felvette a kapcsolatot a lánnyal, az énekesnő a létezéséről sem akart tudni. Ez a balhé azonban mégsem vetett véget kapcsolatuknak, sőt, 2015-ös válásukig három gyermekük született. Ám azóta kiderült Gwen életében ez az időszak sem volt valami idilli, válásuk oka ugyanis Gavin hűtlensége volt, aki hosszú ideig folytatott viszonyt a gyerekek dadájával. És ezt is a lehető leggusztustalanabb módon tette, már ha a megcsalásnak lehetnek fokozatai, ugyanis Gavin még akkor is a dadával hempergett az ágyban, mikor felesége épp harmadik gyermekükkel vajúdott a kórházban, és három évig szinte épp, hogy nem az énekesnő orra előtt csinálták a házban. Gwen sokáig nem akarta elhinni a dolgot, noha egyre többen figyelmeztették, ám mikor a maga két szemével szembesült a titkos kapcsolattal, azonnal beadta a válási papírokat. Nehéz időszak volt ez számára, ám akkor jött Blake Shelton.

És ezzel oda is érkezünk az énekesnő és szerelme friss videójához, aminél aligha akadt mostanában romantikusabb tartalom a neten.

A párról készült felvételekről süt, hogy teljesen odáig vannak egymásért, és most olyan intim pillanatokba engedtek betekintést, mint korábban soha. Szóval, ha te is épp túl vagy egy fájdalmas szakításon vagy váláson, nézz csak rájuk, mert Gwen és Blake a példa, hogy mindenkire rátalálhat az igaz szerelem.

