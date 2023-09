Johnny Depp Barbie babákat gyűjt: furcsa gyűjtőszenvedélyek nyomában

A gyűjtögetés már az ősemberek életében is létfontosságú volt, mára viszont inkább hobbiból gyűjtünk számunkra kedves dolgokat. Neked is roskadásig van pakolva a konyhaszekrény bögrékkel vagy szenvedélyesen gyűjtöd a táskákat? Utánajártunk, mi állhat a gyűjtőszenvedély fókuszában, és annak is, mikor beszélhetünk kényszeres gyűjtögetésről.

Emlékszem, amikor általános iskolában a barátnőimmel alig vártuk, hogy véget érjen a tanóra, és amint megszólalt a csengő, mindenki elővette színes kis füzetét, amely roskadásig matricákkal volt tele. Megindult a cserebere, és a nap végén büszkén mutattuk otthon, hogy milyen csodaszép, illatos vagy akár szőrös (!) matricával bővült a gyűjteményünk. Akkor még talán azt hittük, hogy felnőtt korunkra kinőhetjük a gyűjtőszenvedélyt, de elég csak a táskákra és cipőkre gondolnunk, hogy mindig lehet találni egy újabb gyöngyszemet, amelyet „egyszerűen nem tudtunk ott hagyni a boltban”. Saját példából kiindulva pedig sosincs olyan, hogy túl sok bögre, még ha már egy négyzetcentiméternyi helyet sem találunk a polcokon. A gyűjtögetéssel, amíg hobbi szinten marad és nem ölt beteges méretet, semmi probléma nincsen, de ha a szenvedély kényszerré válik, már egy pszichológiai betegségről beszélünk: a patologikus halmozásról, azaz a kényszeres gyűjtögetésről. A kényszeres gyűjtögetés jellemzői Ha a gyűjtött tárgyak annyira felhalmozódnak, hogy az már az életminőség rovására megy, biztosan kényszerről beszélhetünk. Ha egy ember életkörnyezete szinte lakhatatlanná válik a felgyülemlett tárgyaktól, az illetőnek Messie-szindrómája van.

A szindrómában szenvedő betegek leginkább a hörcsögökhöz hasonlíthatók: az állatok olyan mennyiségű készletet halmoznak fel az eleségekből téli táplálékként, hogy már a saját odújukba sem tudnak bemenni.

Ez a betegség gyakran egy másik pszichológiai probléma megnyilvánulása lehet, amely félelem, egy szeretett személy elvesztése vagy egyéb lelki betegségek hatására alakulhat ki.

A szindrómában szenvedők fizikailag képtelenek a lomnak minősülő tárgyaktól megválni, nehezen tudják beosztani az idejüket, és a probléma gyakran kleptomániával is társul. A rendetlenség miatt az egyének a szociális érintkezésben is nehézségekbe ütközhetnek. forrás: Unsplash / Paulo Mergulhao Te is gyűjtötted a matricákat a suliban? Furcsa tárgyak bűvöletében Vannak azonban olyan gyűjtőszenvedélyek, amikor nem beteges szenvedéllyel állunk szemben, szimplán egészen furcsa tárgyakért rajongunk, ezért az adott tárgyból szeretnénk minél többet a birtokunkban tudni. Legyen az valamilyen kártya-, szalvéta-, esetleg bélyeggyűjtemény, minél többet és különlegesebb darabokat gyűjtünk össze, annál büszkébbek lehetünk a gyűjteményünkre. Most viszont nézzük azokat a tárgyakat, amelyek sokszor a sztárokat is gyűjtögetésre ösztönözték, vagy akár Guiness-rekordhoz vezettek!

