7 frizura, amire a francia nők esküsznek 2024-ben

A francia nőkre bizony érdemes hallgatni, ha a divatról van szó, de nem csak öltözködésben, hanem a frizurákat illetően is! Ugyanis hiába egy jó szett és gyönyörű smink, ha hajunk nincs a toppon. Általában olyan frizurákat szeretünk vágatni, amiket könnyű karbantartani, és fodrász nélkül is be tudjuk lőni magunknak. A franciak ebben is az élen járnak: elegáns, könnyed és időtálló frizuratrendeket köszönhetünk nekik, amikből stílusunkhoz és hajtípusunkhoz illően válogathatunk!

Ha most tavasszal te is szeretnéd egy kicsit felfrissíteni a megjelenésed, akkor a szuper inspirációakt mutatunk! Ráadásul egy régi nagy kedvenc is visszatér a divatba a francia nőknek hála, amit biztosan te is imádni fogsz, ha frufru párti vagy! De természetesen hosszú és rövid hajról is szó lesz, amiket szintén könnyedén lemásolhatsz!

Íme a francia nők kedvenc frizurái 2024-ben, amiket te is könnyedén lemásolhatsz!

7 könnyen lemásolható frizura, amiért rajonganak a francia nők

Az InStyle magazin írása.