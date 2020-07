Nem elég, hogy mindenki cikizi a posztjai miatt, az Interneten egy újabb idegösszeomlásáról pletykálnak, most pedig egykori fotósa olvasott fel egy általa írt levelet, amelyben egyes szám harmadik személyben beszél saját magáról és arról, amit akkoriban kellett átélnie a volt férje miatt. Andrew Gallery 2008 és 2009 között dolgozott együtt az énekesnővel, ezalatt pedig nemcsak kollégák, hanem nagyon jó barátai is lettek egymásnak. Akkoriban Britney még nem volt túl a 2007-es nagy port kavart összeomlásán, de már próbált lábra állni és újra dolgozni kezdett. Sőt abban a két évben szó szerint újra a csúcson volt a sztár, aki 2008-ban 3 kategóriában is nyert a VMA díjkiosztóján.

Gallery több mint 10 évvel később döntött úgy, hogy megosztja Britney levelét, amelyet ő maga olvasott fel TikTok-oldalán.

Az embereknek túl kéne lépnie azon, ami tavaly történt Britney-vel. Britney elvált Kevintől, mert az ügyvédei erre kötelezték. Amikor Britney elment Kevinhez New Yorkba, a férfi nem akarta látni sem őt, sem a gyerekeket. Az ügyvédek azt mondták Britneynek, hogy ha nem kezdeményezi a válást, akkor Kevin fogja.

Az énekesnő a levelében azt is leírja, hogy amikor bezárkózott a WC-be a gyerekeivel az azért volt, mert nem akarta, hogy Kevinhez kerüljenek. Így a viselkedése teljesen érthető volt. Miután mégis elvették tőle a fiait teljesen kicsúszott a lába alól a talaj. Azóta természetesen Kevin és közte normalizálódott a kapcsolat és bármikor láthatja a gyermekeit, ugyanakkor sokan úgy gondolják, hogy a sztár 13 évvel ezelőtti összeomlásának még vannak nyomai. Ezt pedig furcsa videói és képei is bizonyítják.

