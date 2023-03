A stúdiók az elmúlt évtizedekben minden létező trükköt bevetettek azért, hogy felejthetetlent alkossanak, és míg egyesek a látványvilágra mennek rá, addig mások egy szexi táncjelenettel érik el azt, hogy az adott film örökre a néző emlékezetébe rögzüljön.

Ami azt illeti, a recept az esetek nagy részében sikeresnek is mondható, elég csak mondjuk a Magic Mike trilógiára gondolnod, mely esetében minden bizonnyal sokkal többen emlékeznek a kigyúrt pasik dögös táncára, mint a filmekben futó sztoriszálakra. És talán igaz lesz mindez a film nemrég bemutatott utolsó részére is, melyben Channing Tatum karaktere ezúttal a Salma Hayekkel kiegészülve forrósítja a hangulatot. Ezen szexi táncjelenetek pedig nagyon jó eszközök arra, hogy a mozi körüli hírverés sokáig aktív maradjon, és idővel helyet kapjon egy olyan listán, mint amilyen ez is.

Kattints tovább és mutatjuk is filmtörténet 12 legszexibb táncjelenetét!

Az InStyle magazin írása.