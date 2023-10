Egy kávé ára! Íme a filléres kiegészítő, amit minden stílusos nő visel 2023 őszén

A kiegészítők szerepét sokan és sokszor alulértékelték, pedig minden szezonban képes megmutatni azt, hogy bizony még egy aprócska részletként is tud magában hordozni annyi lendületet, ami képes egy-egy megjelenést mesteri szintre emelni.

Az előttünk álló átmeneti hetek ideális lehetőséget adnak arra, hogy még utoljára harisnya nélkül felvegyük azokat a ruhákat és szoknyákat, amiktől annyira nehéz szívvel válnánk meg, hogy már most azon gondolkodunk, hogy miként lehetne átmenteni őket a mínuszokba gazdag télbe. Na de ne rohanjunk ennyire előre, inkább mutatjuk is azt a szuper és filléres kiegészítőt, ami mostanság újul erővel vetette bele magát a közösségi média oldalaira feltöltött szettekbe. Ez a darab pedig nem más, mint a térdig érő harisnya, azaz ismertebb nevén térdfix!

Persze a melegebb gyapjúzoknik se estek még ki a kedvenceknek kiérdemelt helyről és fehér kiadásban is bármikor belevonhatod őket is a mindennapokba, de ezekben a hetekben inkább még a 20-50 den körüli harisnyazoknik élvezik a kiérdemelt figyelmet. A szezon népszerű loaferjei és elegáns cipői pedig nagyon jó partnernek is bizonyulnak ebben, tökéletes környezetet és összképet teremtve ennek a pofonegyszerű stílustrükknek.

Neked is bejön ez a kiegészítő? Mutatjuk is, hogy hol szerezheted be!

A térdfix mellé jól jönne egy stílusos cipő is? Akkor ezt a válogatásunkat se hagyd ki!

Az InStyle magazin írása.