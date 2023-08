Lerántjuk a leplet a legnagyobb fényvédelemmel kapcsolatos mítoszokról: nem akarjuk elhinni, mennyi mindent tudtunk eddig rosszul

Ha régebben nem is, de manapság már mindenhonnan azt hallani, hogy mennyire fontos a napvédelem, és mennyire kell vigyázni a káros UVA/UVB sugarakkal. Persze, ahogy minden esetben, ezzel a témával kapcsolatban is több tábor alakult ki az emberek között, egyesek szerint ugyanis nem kell rettegni a napsugaraktól, mások szerint viszont a fényvédő használata mellett nyáron csak kalapban és olyan ruhában szabad csak kimenni a napra, ami a legtöbb bőrfelületünket eltakarja... Te melyik oldalon állsz? Mi épp ezért úgy döntöttünk, hogy útra kelünk, és megkérdezzük az utca emberét, hogy melyek a fényvédelmi szokásaik, egyáltalán mennyit tudnak a fényvédelemről, ezután pedig kielemeztük a válaszaikat egy natúrkozmetikai termékeket forgalmazó cég képviselőjével, Herr Mónikával:

De lássuk, hogy mennyit tudsz a fényvédelemről!

Mit jelent a fényvédőkre feltüntetett faktorszám?

A faktorszám igazából egy arányszám, amely azt adja meg, hogy az adott termék használatával mennyiszer több időt tölthetünk a napon leégés kockázata nélkül, méghozzá ahhoz képest, mintha nem használnánk. A faktorszám és bőrünk leégésmentesen napon tölthető idejének (kb. 10 perc) szorzata lesz az az idő, amit a bőrünk fényvédő használata mellett pirosodás nélkül vészel át (jobb esetben). Tehát egy átlagos felnőtt esetében 30-as faktorszámú naptejjel a dolog így néz ki: 30 (faktor) x 10 (perc) = 300 perc. De ez mit jelent? A képlet végeredménye szerint egy átlagos felnőtt 30-as faktorszámú fényvédő krémmel 300 percet tölthet el napon leégés nélkül. Persze ez csalóka, hiszen érzékenységtől, és további külső tényezőktől is függ, hogy egy ember mennyi ideig tud a napon lenni leégés nélkül, ráadásul a ruhánk és izzadtságunk le is törölheti a fényvédőt, ahogy a strandon, vízparton, fürdőzés közben is lemosódhat rólunk.

Az viszont, hogy milyen faktorszámű fényvédőt kéne használnunk, függ a bőrtípustól is:

Ha nagyon világos a bőröd , akkor magas faktorszámú fényvédőt érdemes használnod és fokozottan ügyelned kell arra, hogy ne legyél napon a kritikusnak számító időszakban, azaz 12 és 16 óra között.

, akkor magas faktorszámú fényvédőt érdemes használnod és fokozottan ügyelned kell arra, hogy ne legyél napon a kritikusnak számító időszakban, azaz 12 és 16 óra között. Ha világos a bőröd , a hajad színe szőke vagy világos barna, a szemed pedig kék vagy zöld, ügyelj arra, hogy fokozatosan szoktasd hozzá a bőrödet a napozáshoz, és soha ne mulaszd el a magas faktorszámú fényvédők használatát!

, a hajad színe szőke vagy világos barna, a szemed pedig kék vagy zöld, ügyelj arra, hogy fokozatosan szoktasd hozzá a bőrödet a napozáshoz, és soha ne mulaszd el a magas faktorszámú fényvédők használatát! Ha normál bőrszíned van, a hajad és szemed színe pedig sötétebb, akkor a napsütötte hónapok kezdetére mindenképp magas faktorszámú fényvédőt válassz, és csak akkor térj át az alacsonyabbra, ha a bőröd már hozzászokott a napfényhez, illetve szert tettél némi barnaságra!

van, a hajad és szemed színe pedig sötétebb, akkor a napsütötte hónapok kezdetére mindenképp magas faktorszámú fényvédőt válassz, és csak akkor térj át az alacsonyabbra, ha a bőröd már hozzászokott a napfényhez, illetve szert tettél némi barnaságra! Ha kreol a bőröd , a hajad és szemed pedig sötét, akkor a leégéstől szinte sosem kell tartanod, ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs szükséged fényvédőkre, hosszú távon ugyanis a te bőrödet is károsítják a napsugarak.

, a hajad és szemed pedig sötét, akkor a leégéstől szinte sosem kell tartanod, ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs szükséged fényvédőkre, hosszú távon ugyanis a te bőrödet is károsítják a napsugarak. Milyen gyakorisággal kell felkenni a naptejet egy nap, ha sokat tartózkodsz a szabadban?

Számos kísérlet bizonyítja, hogy idővel kopik a fényvédelem, hiába vittél fel az arcodra reggel elegendő mennyiséget, így egye kevesebb UV-t képes elnyelni, ha nem kened újra időben. Így pár óránként még akkor is érdemes újrakenni a naptejet, ha órákig az irodában vagy, de munka után szabadtéri programod van, vagy csak simán hazamész, hiszen eközben akarva-akaratlanul is ki leszel téve a káros napsugaraknak.

Melyik évszakban érdemes fényvédőt használni?

Bár sokan úgy gondolják, hogy csak akkor érdemes fényvédőt használni, ha meleg van és süt a nap, vagyis tavasszal és nyáron (sőt, legfőképpen nyáron), pedig ez az egyik legnagyobb tévhit a fényvédelemmel kapcsolatban. Bár az UVA/UVB sugarak egy picit gyengébbek a hidegebb évszakokban, ettől függetlenül még nagyon is károsak. Herr Mónika pedig egy külön érdekességre hívta fel a figyelmünket, méghozzá arra, hogy a káros napsugarak képesek áthatolni az ablaküvegen is, ráadásul még télen is! Így akkor sem ússzuk meg a fényvédelmet, ha éppen tél van és a lakásunkban kávézgatunk az ablak mellett! A válasz tehát egyszerű és egyértelmű; minden évszakban érdemes és KELL fényvédőt használni!

Ha pedig olvasnál még a fényvédelemről, akkor mindenképpen lesd meg a galériát is!

