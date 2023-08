Uncsi már a farmer! 9 nadrágtrend, amire érdemes lecserélned, ha fesztiválozni mész

Vitathatatlanul a farmer is egy olyan alapdarab, ami hihetetlen gyorsan és hihetetlen színes ötletválasztékkal tudja felvenni azt a tempót, amit a szezonális trendek megkövetelnek tőle. És bár kaméleonként képes beleolvadni bármilyen elé táruló szettbe, a fesztiválok környékén azonban érdemes elkalandozni a komfortos megoldásokon túl is.

Augusztusban még bőven kár lenne temetni a fesztiválszezont, főleg azért, mert még jó pár hazai rendezvény van előttünk, ebből kifolyólag még bőven időben is vagy ahhoz, hogy kitalálj egy olyan szettet magadnak, ami kellőképpen emlékezetes ahhoz, hogy akár még évek múlva is felemlegesd azt a bizonyos nyár esti bulit. Így hát ahogy azt a bevezetőnkben is mondtuk már, most nem a hagyományos farmer kerül majd fókuszba, hanem inkább a különlegesebb gondolatmenet mentén készült szembűvölő nadrágok. Nem hiszed? Nézd csak!

A nyár egyik utolsó táncát érdemes ezekben a darabokban lejteni! Avagy 9 szuper nadrág, ami a megszokott farmer helyett tökéletes megoldás lehet egy fesztiválra!

Az InStyle magazin írása.