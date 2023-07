Pfuj, nem fogod elhinni, mit tesznek a legyek az étellel, amikor leszállnak rá

Ezek az idegesítő kis szárnyas lények, vagyis a legyek egyszerűen mindenhol ott vannak, ahol az ember is. Úgy tartják, Ázsiából származnak, de ma már gyakorlatilag mindenhol megtelepedtek, ahol az emberiség is, talán csak az Antarktiszon és néhány kihalt szigeten nincs belőlük.

A legyek követnek bennünket, nélkülünk nem mennek sehova. Nyilván te is nagyon jól ismered őket, hajkurásztad már eleget ezeket a bosszantó rovarokat. Azon viszont gondolkodtál-e valaha, vajon miért dörzsölgetik állandóan olyan látványosan a végtagjaikat? Nos, most végre ezt a rejtélyt is feltárjuk előtted!

A legyek mindenfélével összekenik az ételt

A legyeknek állandóan tisztogatniuk kell a végtagjaikat, mivel az egész testükön apró szőrszálak vannak, amik amolyan detektorként szolgálnak, így tudnak repülni, táplálékot keresni és bármi mást, amihez kedvük szottyan.

A lábaik annyira érzékenyek, hogy még az ízeket is érzik velük, ezért van az, hogy amikor rászállnak valamire, mondjuk a kedvenc ételedre, akkor előbb jól összejárkálják, majd csak ezután „harapnak” bele. Mivel rágni nem tudnak, csak folyékony dolgokat képesek elfogyasztani, ezért, ha az adott étel szilárd, egy speciális rituálét végeznek el annak érdekében, hogy felfalhassák. Ilyenkor a légy egy speciális emésztőnedvet ken szét az ételen, ami megpuhítja azt. Elég undi, ugye?

A legrosszabb azonban még hátra van, az egy dolog, hogy összetapizzák a legfinomabb ételeidet, de nem csak az ilyen jó dolgokra mennek rá.

A legyek kedvenc ételei

Sok olyan kedvenc ételük van, amitől téged a hányinger kerülgetne, mint például a romlott étel, a kukák tartalma, vagy az állatok ürüléke. Amikor ezekre leszállnak, apró darabok ragadnak belőlük a lábaikra, amit aztán az emésztőnedvükkel együtt kennek szét a szendvicseden. Ez nem csak azért baj, mert gusztustalan, hanem azért is, mert így komoly betegségeket terjeszthetnek, mint például a kolera vagy a tífusz.

A fentiek után talán mondanunk sem kell, hogy ezután mindig takard le az ételt, ha éppen nem fogyasztasz belőle, ha pedig azt láttad, a legyek összejárkálták, inkább dobd ki és szedj egy másik adagot. Egyébként, ha csak egy pillanatra szállt rá az még nem olyan nagy baj a tudósok és orvosok szerint, egy átlagos ember immunrendszere ezzel megbirkózik.

Nem árt, ha ezeket a hasznos információkat is megtanítjuk a gyerekeknek:

Galéria / 10 kép 10 olyan szabályt, amit jó, ha elmondasz, megtanítasz gyermekednek, hogy épen, egészségesen és gondtalanul teljen a nyár Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria