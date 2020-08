Ez ez igazság az ezredfordulósok intim életéről

A média az elmúlt években az ezredfordulósokat, azaz a milleniumi generációt a legmagányosabb generációként emlegette. A most 25 és 40 közti felnőttek nehezebben barátkoznak, mint az idősebbek vagy fiatalok, sokkal tovább laknak a szülői házban, az ismerkedés, társkeresés sem megy olyan egyszerűen, és állítólag nem is igazán szexelnek, inkább csak a pornóoldalakat látogatják.

A milleniumiak és a Z-generációsok nagyjából harmadannyiszor kattannak csak rá a partnerükre, mint az egy és két generációval idősebbek, sőt, csak fele annyi szexpartnert sorolhatnak fel 50 éves korukig - állította a The Atlantic kutatása 3 évvel ezelőtt. Azonban egy friss kutatás erre rácáfolt, és egészen más eredmények jöttek ki 2020-ban.

Az új felmérés és tanulmány szerint szó sincs szexrecesszióról, csak a preferenciák változtak meg, és az ezredfordulósok nem a mennyiségre mennek, inkább sokkal változatosabb a szexuális életük.

Bár valóban egy kicsit alábbhagyott a gyakoriság, a "szexuális intelligencia" általánosságban nagyobb lett, a fiatal felnőttek már jobban tudják, mit szeretnek, tájékozottabbak az egész témával kapcsolatban. Helen Fischer antropológus szerint túl van fújva a sajtóban a recessziós pánik helyzet.

A megkérdezettek 71 százaléka elégedett a mennyiséggel, ahányszor szexel, és 68 százalék pedig a minőséggel és változatossággal is. 92 százalék egyetértett abban, hogy a minőség a lényeg, és nem a gyakoriság.

Sőt, mivel az előző kutatás nem számolta bele az együttlétek minden fajtáját, így nem is teljesen relevánsak az adatok.

A friss tanulmány szerint aggodalomra semmi ok, a milleniumiaknak is épp elég szórakozás jut az ágyban, és minőségi is az időtöltés!

Vajon a szülők mit szólnak, mikor rájönnek, hogy a gyerekük is él nemi életet? Nos, a galériában olvashatsz erről néhány vicces történetet.

