Miért finomabb a McDonald’s-ban a kóla? Most végre kiderül!

A dietetikusok és táplálkozási tanácsadók egy emberként szisszennek fel a kóla szó hallatán, hiszen nemcsak sok cukrot tartalmaz, de szénsavas is, ami nem igazán tesz jót a bélrendszerünknek. De valljuk be, esendő emberként azért havi egyszer ráfanyalodunk az édes italra, nem lehet megállás nélkül szűrt vizet fogyasztani.

Bármi is az álláspontod a kérdésben, annak nagy a valószínűsége, hogy életedben kóstoltál már kólát, illetve Mekis kólát is. Te is érezted a különbséget, ugye? Valahogy a frissen csapolt ital meg sem közelíti az eredeti verziót, vagy csak túl meleg volt és túl jólesett egy pohár kóla? A válasz a gyorséttermi láncnál keresendő, ami a Coca-Cola által meghatározott irányelveket követi annak biztosítása érdekében, hogy az ital a lehető legkiválóbb ízű legyen, amikor a vendégek megrendelik.

A People magazin írása szerint a McDondald’s szűrt vizet, illetve Coca-Cola szirupot használ, amit előhűtenek, mielőtt a kutak adagolóiba kerülnének. A másik ok, ami olyan finommá teszi a kólájukat, az az, hogy a szirupot rozsdamentes acél tartályokban kapják, ami lehetővé teszi, hogy sokáig friss maradjon. Ezt a rendszert még 1955-ben fektette le a két márka, a Coca-Cola sok helyre még mindig műanyag zacskóban szállítja az italt.

A Meki egyébként azt is állítja, hogy a szívószál vastagsága is közrejátszik abban, hogy az italaik még finomabbnak tűnjenek, mivel szélesebbek a hagyományos szívószálaknál.

