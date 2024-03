Kiderült, hogy ez volt Diana hercegné kedvenc fotója önmagáról

Diana hercegnéről számos fotó készült, hiszen a reflektorfényben élte élete egy részét, és az évek alatt összegyűlt felvételekből most Londonban nyílik majd kiállítás. Számos ikonikus pillanatot láthatnak majd az érdeklődők, mint amilyen például Diana és Károly 1981-es esküvője is volt. Anwar Hussein fotós és fiai, Samir és Zak hozták tető alá az elképzelést, akik nemcsak képeket, de a hozzájuk tartozó történeteket is megosztják a közönséggel.

A kiállítás, amely már bejárta a világot, életnagyságú fotókból, egyedi installációkból és első kézből származó narrációból áll. Anwar Hussein egyébként az egyik olyan hivatalos fotósa a királyi családnak, aki hosszú időn keresztül volt jelen az életükben és gyűjtötte a róluk készült felvételeket. Fiai, Samir és Zak pedig a nyomdokaiba léptek és ők maguk is díjnyertes fotósok lettek és Vilmos, illetve Harry herceg számos pillanatát megörökítették már.

Számos különleges felvétel között kiemelkedik a Dianáról készült 1996-os felvétel, amelyet Pakisztánban készítettek és amelyen a hercegné egy beteg gyermeket ringat a kezében.

„Diana később elmondta nekem, hogy a sok-sok kép közül, ami róla készült, neki ez az örök kedvence... Annyira szomorú volt, amikor nem sokkal a kórházból távozása után kiderült, hogy a kisfiú, akit a karjaiban tartott, elhunyt”

– mesélte a fényképész a brit Daily Mail magazinnak.

forrás: Getty Images/Anwar Hussein

Emellett arra is fény derült, hogy az ikonikus kép, melyen Diana Fly Virgin Atlantic pulcsit visel, talán sosem készült volna el, ha nincs meg a jó viszony közötte és Anwar között.

forrás: Getty Images/Anwar Hussein

„Megtiszteltetés számomra, hogy lehetőségem nyílt Diana hercegnét ilyen széles körben lefényképezni, és hogy sok baráti, illetve mély beszélgetésben volt részem vele” - tette hozzá a férfi.

Diana a mai napig stílusikon!

