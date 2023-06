Az exek! Velük járt Palvin Barbi mielőtt rátalált a nagy szerelem Dylan Sprouse személyében

Múlt csütörtökön bombaként robbant a hír, hogy Palvin Barbit eljegyezte szerelme, Dylan Sprouse. A rajongók bár már jó ideje szinte biztosak voltak abban, hogy a sztárpár kapcsolata új szintre lépett, ám a szerelmesek, mint ahogy azt most egy interjúban elárulták, bár már tavaly szeptemberben jegyezték el egymást, ám inkább vártak a bejelentéssel, mert ezt a felemelő időszakot szerették volna megtartani maguknak. Most viszont nem titkolnak már semmit, és az egész világ velük együtt örül. Eljegyzésükről a nemzetközi sajtó is beszámolt és a cikkek és posztok alatt sorra érkeztek a gratulációk, de felejtsük el, hogy hosszú út vezetett idáig...

A 29 éves magyar modellnek az egykori gyereksztár 9 hónapig udvarolt, míg végre próbálkozásait siker koronázta. A sztárpár 2018-ban vállalta fel a kapcsolatát a nyilvánosság előtt is, és az elmúlt 5 évben megannyi cuki pillanattal színesítették a világ összes létező celebhír rovatát. Palvin Barbi egy korábbi interjúban elárulta, hogy amikor először randizott Dylan Sprouse-szal szinte nem is volt számára több kérdés, és azonnal tudta, hogy megtalálta azt a férfit, akire várt. Mert bizony várt. Barbi elmondása szerint az amerikai színész előtt hat évig volt szingli, és bár randizgatott, és mindeközben számos hírességgel is összehozták, mostanra nem is kérdés, megérte várni Dylan-re!

Most meg is nézheted, hogy kik azok a férfiak, akikkel Palvin Barbi egykoron járt és akikkel hírbe hozták az évek alatt!

