Te adsz borravalót, ha appon keresztül rendelsz ételt? Sok mindent elárul rólad a válaszod

A borravaló kérdése nagyon megosztja az embereket, azok, akik olyan munkakörben dolgoznak, mint például a felszolgáló, pultos, fodrász, csomagkézbesítő vagy ételfutár, érthető módon valamennyire elvárják, hogy a szolgáltatásukat igénybe vevők külön is fizessenek nekik valamennyit zsebbe a fáradozásaikért.



A másik tábor szerint ez a szokás igazságtalan, hiszen más szakmákban semmilyen kiegészítés nem jár a munkavállalóknak a fizetésük mellé, akkor sem, ha közvetve vagy közvetlenül ők is azért dolgoznak, hogy másoknak „jó” legyen. Van azonban egy fontos dolog, amiben mindenkinek illik egyetértenie, ezt fogjuk most alaposabban kifejteni neked.

Tegyük fel, hogy éppen home office-ban dolgozol, nagyon éhes vagy, főzni nincs időd, az időjárás pedig annyira rossz, hogy eszed ágában sincs kimozdulni. Mit teszel? Természetesen előveszed az okostelefonodat, megnyitod a kedvenc ételszállító appodat és már adod is le a rendelést. Na, és a borravaló? Mennyit adsz? Soha nem szoktál, így most sem fogsz? Esetleg ugyanannyit, mint máskor? Mindkettő elég cikis és embertelen, ha minket kérdezel.



Gondolj bele, adott valaki, akinek olyan a munkája, ami miatt egész nap ki van téve az időjárás viszontagságainak. Nincs mindennap kellemes, elviselhető idő, olykor durva fagyok, hatalmas szelek, hőségriadó vagy éppen füst nehezíti a kint létet. Talán ilyenkor tényleg megérdemelnék ezek az emberek, hogy kapjanak egy kis extra pénzt, amiért ezt kiállják a te kényelmed érdekében.



New Yorkban például nemrég brutális szmogriadó volt, ami miatt nagyon sokan kezdtek ételt rendelgetni és taxival utazni. A futárok és sofőrök azonban azt tapasztalták, az emberek szinte egyáltalán nem fejezték ki az együttérzésüket és támogatásukat borravaló formájában – mesélte a Huff Postnak egy New York-i ételfutár.

Szóval a jövőben, ha rossz, szélsőséges időjárási körülmények között rendelsz, gondolj arra, aki a küszöbödig hozza az ételt és ha megengedheted magadnak, adj egy kicsivel több borravalót.



