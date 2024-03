A 2024-es menyasszonyi ruhatrendek még az ara mellbimbóját sem rejtik el - Te viselnéd őket?

Ha menyasszonyi ruha, a legtöbben egy hófehér, földig érő, hercegnős darabot képzelünk magunk elé, pedig 2024-re már a legkevésbé tradicionális fazonok sem ritkák. Sokan választanak színes, akár fekete ruhát (igen, még a legnagyobb sztárok is), míg mások extrán kivágott, combvillantós vagy mélyen dekoltált darabban vonulnak az oltár elé. És úgy fest, az idei évben ez utóbbi még gyakoribbá válik, mert a 2024-es menyasszonyi ruhatrendek még az ara mellbimbóját sem rejtik el a vendégek szeme elől!

Ugyanis a divattervezők még ősszel megmutatták legfrissebb alkotásaikat, amelyek messze nem hétköznapiak, de közben némi tradicionális vonal mégis visszaköszön a ruhakölteményeken. Ám ezek a részletek szinte eltörpülnek, ha meglátod, milyen bevállalósak úgy összességében az idei menyasszonyi ruhatrendek. A tervezők egyre inkább a finom csipkére helyezik a hangsúlyt, de a hasvillantós darabok és az áttetsző anyagok is felkapottá válnak.

Nézd csak a fotókat a divatbemutatók színpadáról!

A tervezők szerint a fehérnemű megvillantása is lehet része egy menyasszonyi ruhának, pláne, ha bevállalósabb aráról van szó. Ami pedig a kiegészítőket illeti, te el tudnád képzelni, hogy tiara vagy hosszú fátyol helyett kalapot viselj?

forrás: Rodin Banica/WWD via Getty Images, Jemal Countess/Getty

A mellbimbóvillantás gyakori volt a bemutatón, Isabel Sanchis és Pedro Palmas darabjai is erre fókuszáltak. Nem semmi, az biztos, de simán el tudjuk képzelni, hogy van, aki nem jönne zavarba tőle!

forrás: Estrop/Getty Images

A visszafogottabb menyasszonyoknak íme egy nem éppen hétköznapi, de nem túl kihívó irány: villantsd meg a hasad vagy a combjaidat a földig érő ruhában!

forrás: Rodin Banica/WWD via Getty Images, Estrop/Getty Images

Persze ezek mellett rengeteg hagyományos darab is megjelent a bemutatókon, így az biztos, hogy az újdonságok mellett a klasszikus vonalak is népszerűek maradnak. Mindenesetre mindig izgalmas látni, hogyan változnak a trendek még az esküvők terén is, és kíváncsian várjuk, vajon az idei szezonban milyen csodás ruhákban tündökölnek majd a menyasszonyok!

