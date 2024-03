11 érdekesség az Országúti diszkóról

A maga idejében igen vegyes megítélésű film volt az 1989-es Országúti diszkó. Patrick Swayze főszereplésével készült el 15 millió dolláros költségvetésből, aminek durván a négyszeresét hozta vissza a jegypénztáraknál. A kritikusokat eléggé megosztotta, akik egy laza kikapcsolódáshoz ideális, verekedős mozinál többet vártak, csalódtak. Az idő viszont megszépítette a dolgot, mára bizonyos értelemben kultfilm lett belőle, az IMDb-n például egész tisztességes 6,7-es értékelése van, bár a Rotten Tomatoes Tomatometere csak 41 százalékon áll, vagyis egyértelműen rohadtnak bélyegzi.



Idén viszont kissé talán derült égből villámcsapásként érkezett egy remake, amelyben immár rúg szét seggeket. A filmet eleve streamingre szánták, és csütörtök óta már nézhető is a Prime Videón. Az első kritikák nem is olyan rosszak, nagyjából azt mondják, hogy aki szereti a látványos bunyót, de nem akar túl sokat gondolkodni, mindenképpen tehet vele egy próbát. Sőt, mozivásznon is jól működne a dolog.

Mi most összeszedtünk néhány érdekességet a filmről és a nagy elődről:

Az InStyle Men írása.