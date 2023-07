Emma Roberts már imdája! Gyerekkorunk kedvenc cipője idén nyáron visszatér

Nemcsak tudja ezt már nagyon jól, hanem mi is, hogy a tervezők mindig képesek feléleszteni olyan darabokat, amiket a nosztalgiahullámok nélkül meglehet, hogy már elfelejtettünk volna. Aranyat érő memóriájuk egyik újraéledt szerzeményének pedig kimondottan ígéretes nyarat jósolnak a hozzáértők!

Nincs mit tenni, az idő múlása akaratlanul is hajlamos egy-két régi momentumot egy olyan kevésbé látható polcra tenni, aminek tényleges létezésére később a divatszakma hívja fel a figyelmünket. Valahogy így van ez gyerekkorunk gumi szandáljaival is, melyek egykoron szinte kikerülhetetlen kellékei voltak a nyári szünidőnek és amiket bár az utóbbi években számos módon próbáltak már meghonosítani a melegebb hónapokra tervezett divathullámok között, úgy látszik, hogy 2023-ban jutott el a hírük oda, hogy képesek stabilan helytállni a szezonális választékpalettán. gyűjteményében például nem is egy ilyen található...

A színésznő mellett pedig a divatban jártas influencerek is egyre gyakrabban választják a gumi szandálokat - persze ha már itt tartunk az ezen témában született papucsokat és magas sarkú cipőket se feledd -, amik más lábbelikhez hasonlóan viszonylag gyorsan rá tudnak kapcsolódni a hozzájuk kombinált ruhadarabokhoz, így nagyon nincs is olyan stílus, amibe ne lehetne egy-egy szett erejéig beékelni őket.

Mutatjuk, hogy után szabadon, hol szerezheted be saját gumi szandálodat!

Galéria / 6 kép Gyerekkorunk kedvence 2023 nyarán visszatér: Gumi szandál Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

És ezt láttad már?

Galéria / 12 kép 4 lapos cipő, ami jön és 4, ami megy idén nyáron Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.