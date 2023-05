Bár ezt a témát általában Hollywood női csillagaival szemben szokták feszegetni, az erősebbik nem is egyre gyakrabban fordul meg az plasztikai sebészek rendelőiben. Egy kis botox itt, egy kis szemhéjplasztika ott... Sok férfi sztár itt meg is állt, na de a galériánkba került hírességekről ez sajnos távolról sem igaz, és ahogy oly sok gyönyörű nő a sztárvilágban, úgy ők is ma már szinte teljesen felismerhetetlenek! Az előtte-utána fotókért kattints galériánkra!

Galéria / 12 kép Férfi sztárok, akiket teljesen megváltoztattak a plasztikai műtétek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ám akadnak ellenpéldák is: íme azok a sztárok, akik jól jöttek ki a plasztikai beavatkozásokból!

Galéria / 9 kép Sztárok, akiknek jót tett, hogy plasztikáztattak Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.