3 lakberendezési mítosz, ami megbukott – Ezeket a szabályokat felejtsd el!

1. mítosz – A sötét színek kicsinyítik a teret

Korábban úgy vélték, hogy míg a fehér falak tágasabbá és világosabbá varázsolnak egy otthont, addig a sötét árnyalatok épp ellenkezőleg hatnak, sőt mi több, nyomasztó hatást keltenek. Ez azonban egyáltalán nem igaz! A jelenlegi trendek is azt mutatják, hogy a sötét színek elegáns, modern és trendi hatást keltenek. Teljesen mindegy, hogy a hálószobában, a folyosón vagy a nappaliban festjük sötétre a falakat, ezek az új meglátások vitathatatlanok!

2. mítosz – A nyitott polcok kaotikus hatást keltenek

Ez a szabály szintén megdőlt, így a zárt szekrények uralma hamarosan véget ér! A nyitott polcrendszerek ugyanis rengeteg tárolóhelyet biztosítanak, továbbá középpontba helyezik a dekorációkat. A legjobb kombináció, ha vegyítjük a zárt és a nyitott megoldásokat, hiszen az valóban igaz, hogy senki se szeretne nap, mint nap iratokat és mappákat nézegetni. Arra szintén figyeljünk, hogy ne pakoljunk túl sok tárgyat az ilyen polcokra, továbbá színben passzoljanak egymáshoz.

3. mítosz – Tilos keverni a mintákat

Ez a szabály már évek óta a divatvilágban sem állja meg a helyét, hiszen nincs is annál trendibb, mint amikor a legkülönbözőbb mintákat keverjük egymással. Így van ez a lakberendezésben is, hiszen az otthonunkba is szuperül mutat, ha a virágos mintákat grafikaival vegyítjük. Mindössze arra ajánlott figyelni, hogy a különböző mintáknak legalább az alapszínük legyen azonos vagy hasonló, így lesz ugyanis harmonikus az összkép.