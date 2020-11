Megvan, mikor tér vissza leghamarabb Chris Pratt Űrlord szerepében

Kétségtelen, hogy a Marvel-mozik egyik legkedveltebb alakja, Űrlord. A galaxis őrzői főszereplője Chris Pratt egészen új színezetet adott a képregényfilmeknek, a kémia pedig a Bosszúálokkal is jól működött köztük. A karakter körül viszont a 2019-es Végjáték óta csend van, szóval, ha már te is nagyon hiányolod Űrlordot, akkor most van egy jó hírünk, hamarosan úgy néz ki, visszatér!

Felröppent a hír ugyanis, hogy Chris Pratt csatlakozik a negyedik Thor filmhez, a Thor: Love and Thunder-hez. Sokak szerint azonban Chris, azaz Űrlord szerepe csak egy apró cameo lesz, de legyen bármi is az igazság, mi eddig is imádtuk a közte és Thor között tapintható kis feszültséget, így, ha csak pár jelenetre is, de Űrlord felbukkanásában biztosan lesz poénfaktor.



A Thor: Love and Thunder egyébként Chris-en kívül még más izgalmakat is tartogat, hiszen már biztos, hogy visszatér a moziban Natalie Portman, mint Jane Foster, illetve Christian Bale-nek is jut majd egy szerep, bár a készítők még nem árulták el, kit is alakít ő pontosan. Milyen kár, hogy minderre még 2022-ig kell várnunk...

