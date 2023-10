Egy lengyel márka kalandos megalakulása: Ziaja - A természet ihlette kozmetikumok a család minden tagjának

Ha valaha is kíváncsi voltál egy olyan kozmetikai márka titkaira, amely az elmúlt három évtizedben hűen követte a természetes szépség és minőség iránti elkötelezettségét, akkor ismerkedj meg a Ziaja-val! A Ziaja most lenyűgöző termékeivel és izgalmas történetével mutatkozik be. A Ziaja az innováció és hagyomány találkozása, amely a modern technológiát és a természetes összetevőket egyesíti.

A Ziaja története egy lengyel gyógyszerész házaspár, Alexandra és Zenon Ziaja álmaival kezdődött 1989-ben, akik a természetes szépség és hatékonyság elveit ötvözve hozták létre a márkát. Zenon Ziaja, a cég alapító tulajdonosa gyógyszerészként dolgozott a Gdanski Haditengerészeti Kórházban, ahol egyedülálló kozmetikai szépségápolási terméket tervezett: az olíva krémet. Felesége, Alexandra, szintén gyógyszerész csatlakozott hozzá, és elindították az olíva krém gyártását. Azóta a termékkör folyamatosan bővült, és ma már több mint 1000 terméket kínálnak az észak-lengyelországi ökológiai övezetben található modern üzemből. A Ziaja nem csupán egy kozmetikai márka, hanem egy családi vállalkozás, amely most büszkén mutatja be termékeit és történetét a világnak. forrás: Ziaja A Ziaja rendelkezik saját laboratóriumokkal: kutatási és fejlesztési, fizikai-kémiai és mikrobiológiai egységekkel. A cég termékei független laboratóriumokban és orvosi klinikákon történő szigorú bőrgyógyászati teszteken esnek át. A Ziaja törekszik arra, hogy modern és sokoldalú termékeket kínáljon, melyek minden bőrtípusra és problémára megoldást nyújtanak, valamint átfogó ápolást biztosítanak az egész család számára. forrás: Ziaja A Ziaja elkötelezett az allergiák csökkentése és a bőr egészségének támogatása iránt. Termékeik minimalizálják a tartósítószerek használatát, így csökkentve az allergiás reakciók okozta kellemetlenségeket, hogy a lehető legbiztonságosabb termékeket kínálják ügyfeleiknek. A Ziaja népszerű és jól ismert kozmetikumok gyártójaként elkötelezett a természet védelme és a fenntarthatóság mellett a jövő nemzedékek számára. A márka minden gyártási folyamat során a környezetbarát megoldásokra összpontosít. A Ziaja sikere a kemény munkának, az elhivatottságnak, a lelkesedésnek és a kreativitásnak köszönhető. Termékeik megfizethető áron, minden korosztály és pénztárca számára elérhetőek. forrás: Ziaja Az olívaolajos és a kecsketejes termékek különösen kedveltek Magyarországon, mely összetevők már évtizedek óta meghatározó részei a természetes szépségápolási rituálék világának. Az olívaolaj kulcsfontosságú összetevő gyanánt az első Ziaja termékcsalád megalapozójaként is szolgált. Kiválóan illeszkedik a bőrünk zsírsavösszetételéhez és számos előnnyel jár, mint például a bőr hidratálása, a vízvesztés megakadályozása és a természetes védőréteg megerősítése. Bőrbarát tulajdonságai révén kitűnő választás a bőrápolásban. Gazdag linolsavban, E-vitaminban és további vitaminokban, valamint stabil olajként tartják számon. Finoman hidratálja a bőrt, erősíti annak védő lipidrétegét, és megnyugtatja az irritált bőrt. Remek megoldás az érzékeny bőrűek és bőrbetegségekben szenvedők számára, mint például: atópiás dermatitisz vagy pikkelysömör. Ideális csecsemők és felnőttek ápolására is. forrás: Ziaja A kecsketej komplex hasonlóan népszerű összetevője a Ziaja termékeinek. Ez az összetevő számos tápanyagot tartalmaz, amelyek a bőr egészségéhez szükségesek. Segít a bőrnek helyreállítani és revitalizálni magát, emellett serkenti a kollagén- és elasztinrostok termelését és javítja a bőr megjelenését. A kecsketej alapú termékek kiválóan alkalmasak a száraz, érzékeny és ráncosodásra hajlamos bőr ápolására. A Ziaja kozmetikumai ötvözik a természet és a modern tudomány szépségét. Válassz te is természetes alapanyagokkal készült termékek közül, és élvezd a kozmetikumok természetes előnyeit! Ne maradj le az izgalmas pillanatokról! Kövesd a Ziaja újdonságait offline és online platformjainkon, hogy mindig naprakész légy a legújabb fejlesztések és termékek terén. forrás: Ziaja A Ziaja kozmetikumok széles választékban elérhetőek drogériákban, hipermarketekben, valamint a Ziaja Neked üzletekben és a ziajashop.hu weboldalon. Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

