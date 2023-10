A sztáredző elárulta, mi az, amit ma már biztosan nem tenne a testével edzés közben

A közösségi média népszerű személyi edzője Audrey Bowman rendszeresen oszt meg magáról olyan fotókat, amik akkor készültek róla, mikor még nem sportolt. Az egyik posztjában összefoglalta a 10 legfontosabb tanácsot, amit a korábbi önmagának üzenne, ha visszatekerhetné az idő kerekét. Ezeket a tippeket pedig nekünk is érdemes megfogadni, akár életmódváltás előtt állsz, akár az út közben tartasz, vagy már elérted a céljaidat.

Nézzük mit üzen az edző a régi énjének, amiből mi is sokat tanulhatunk!

1. Mindig hosszú távon gondolkodj!

Ne legyél türelmetlen önmagaddal, a változáshoz és a fejlődéshez időre van szükség. Gyorsabb, erősebb, izmosabb, fittebb leszel, a kitartó munka mindig meghozza a gyümölcsét. De ne ess csapdába, a tartós eredményt nem pár nap alatt éred el.

2. Az a titok, hogy nincs titok.

Nem létezik olyan csodatévő pirula, amit este beveszel, és reggelre úgy ébredsz, hogy el is érted, amit kitűztél. Nincs csodaszer, csak kemény munka van, amihez időre és elsősorban kitartásra van szükség.

3. Csak magadra hallgass!

Ha életmódot váltasz, valószínű tele lesz a postafiókod aggódó üzenetekkel, féltő hívásokkal, és sokan meg akarnak majd győzni arról, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy, inkább légy test-pozitív, és fogadd el magad. Te élsz a saját testedben, és ha nem érzed jól magad, akkor merj változtatni.

4. Az edzést nem végzi el helyetted senki.

Amikor elmész szabira, a főnököd kijelöl egy helyettest, de az edzésben senki nem lép a helyedre, ha ellógod. Légy magaddal őszinte, ez az egyetlen eszköz a lustaság legyőzésének.

5. Ha elbizonytalanodtál, kérj segítséget, szakértőtől!

Könnyen előfordulhat, hogy hirtelen beindul, majd megáll a változás, hiába a diéta, és a rendszeres mozgás. Lehet, hogy csak egy kis finomhangolásra van szükséged, vagy olyan apró változtatásokra, amikre magadtól nem gondolnál. Ne félj tanácsot kérni, keress bátran egy személyi edzőt, és egy táplálkozási tanácsadót, akihez bizalommal fordulhatsz elakadás esetén.

6. Edz keményen, de a regenerációra se sajnáld az energiát!

Az edzés alvás közben épül be legjobban! Létezik egy fogalom, amit kevesen ismernek, és sokszor ez áll a megtorpanás hátterében, úgy hívják, hogy túledzés. Ilyenkor a szervezet nem képes feldolgozni és befogadni az elvégzett munkát, ezért nagyon fontosak a pihenőnapok! Nem vagy profi sportoló, nincs szükség arra, hogy minden nap, több órát az edzőteremben tölts! Szaunázz, járj el masszőrhöz, és aludd ki magad mindig!

7. Ne hasonlítgasd magad másokhoz, te a saját céljaidért küzdesz!

Ahogy nincs két egyforma ember, úgy nincs két azonos anyagcsere folyamat sem. Mindenki másképp reagál a terhelésre, a diétákra. Lehet, hogy a barátnőd 3 hét alatt le tud dobni 10 kilót, te meg három hónapi küzdesz, mire eléred a célt, de az a te célod.

8. Merj kilépni a komfortzónából, mert csak akkor leszel eredményes

Ha egy ideje ugyanazokat a távokat futod, ugyanannyit edzel a szervezeted megszokja a terhelést, és nem úgy reagál már az edzésekre, mint a kezdetekkor. Ezért lépj egy szintet bátran, fuss többet, fuss gyorsabban, dolgozz nagyobb súlyokkal. Fáj? Nem baj, attól leszel még jobb!

9. Minden nap legyél büszke az aznap elvégzett munkára

Igen, a pihenőnapra épp úgy, mint a legkeményebb edzésedre. Minden nap, amikor az egészségedért teszel, önmagadért teszel, és ez a mai rohanó világban, valljuk be elismerést érdemel! És igen is néha ér magad megjutalmazni. Jöhet egy pizza, vagy egy süti a kedvenc cukrászdádban, másnap majd kicsit ráhúzol az edzésen! Sose legyen bűntudatod, mert törődsz a testeddel, ez a legjobb dolog, amit csak tehetsz!

10. Az izom nem a kardiótól épül

Az életmódváltás elején 3 kilométert futottál, most pedig már a maratonra készülsz? Szuper, de csak a kardiótól nem leszel tónusos és izmos. A futás mellett is fontos az erősítés, a sérülések elkerülése érdekében is, ezért heti egy-két futás helyett inkább erősíts, vagy fuss egy rövidet és utána végezz pár saját testsúlyos gyakorlatot!

+1: A táplálkozás mindennek az alapja Hiába vagy az első reggel a futópályán, vagy a konditeremben, edzel akár a hét minden napján, ha mellette tömöd magadba a felesleges kalóriákat, nem lesz eredmény. A változás 80%-ban az étkezéseden múlik, az edzés mindössze 20%-ban számít. Ez egy általános érvényű ökölszabály, amit számos kutatási eredmény igazolt, úgyhogy mikor életmódot váltasz, a rendrakást először a hűtővel kezdd!

