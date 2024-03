Az egész világ tűkön ülve várta a Dűne című film folytatását, ami végre megérkezett a magyar mozikba is. Tavaly a Barbie, illetve az Oppenheimer volt hasonló durranás, mindkettő a divat iránt érzékeny közönségből is kiváltott egy extra odafigyelést, hiszen megihlette az öltözködést. Arról nem is beszélve, hogy Margot Robbie vörös szőnyeges megjelenései sosem látott érdeklődést váltottak ki a rózsaszín ruhadarabok iránt, amik felé megnőtt a kereslet is. A Dűne is tele van stílusos sztárokkal: Zendaya, Florence Pugh és Timothée Chalamet is számos alkalommal mutatta be, hogy a film nagyban hatott a stílusukra. Elég, ha csak a neutrális színválasztásra vagy a különböző textúrákra gondolunk. De mivel a Dűne a jövőben játszódik, a produkció ruhatárának elemei tele vannak futurisztikus megoldásokkal is.

Hogyan tudod becsempészni ezt a stílust az öltözködésedbe? A galériából kiderül!

Galéria / 5 kép 5 tipp, hogy a Dűne című filmet becsempészd az öltözködési stílusodba Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria