Drága örökösök: Németh Kristóf néha már kamerán kívül is Subicz

Hamarosan érkezik az ország egyik kedvenc sorozatának fináléja. Hatalmas csavaroknak és óriási poénoknak lehettek két éven át szemtanúi a Drága örökösök nézői.

Még a műsor indulásakor Mohai Tamás beszélt nekünk a reggeli kecskefejésről és a vidéki életről:

Mohai Tamás: "Minden nap kecskét fejek, elmegyek a falusi kocsmába"|Drága örökösök interjú

Később be is leshettünk Ökörapáti kulisszái mögé, Hajdú Steve kalauzolt el minket a faluban, és még a biciklivázán is tettünk egy kört a sorozat ikonikussá vált helyszínein:

A Drága örökösök színésze elvitte riporterünket egy körre

Mostanra olyanokká váltak a nézők számára Szappanosék és szomszédaik, mintha tényleg ismernék őket, így nehéz lesz a búcsú a nemsokára fináléjához érő műsortól.

A sorozat polgármestere, a Subicz Jánost alakító Németh Kristóf manapság már nem is annyira Kertész Géza, mint Subicz, erről, a sorozatbeli éveiről, és gyermeke születéséről is mesélt kameránknak.

