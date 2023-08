A titkos szekrényei egyiptomi kincseket rejtettek! Avagy 7 érdekesség a Downton Abbey ikonikus kastélyáról

A Downton Abbey első részét 2010. szeptember 26-án mutatták be az Egyesült Királyságban, amit aztán 6 évadon át további 51 epizód követett.

Az V. György brit király uralkodása alatt játszódó, az arisztokrata Crawley család és szolgálóinak életéről szóló történetnek egy kitalált helyszín ad otthont Yorkshire-ben és azon belül is egy nagybirtokon, amely a Downton Abbey nevet viseli. A széria bár 2015 decemberében véget ért, ám a rajongók legnagyobb örömére a készítők nem hagyták magára a történetet, ugyanis 2022-ben mutatták be a Downton Abbey: Egy új korszak című egészestés filmet. A sztori körüli felhajtás tehát még mindig nem múlik, ennek fényében pedig kicsit sem meglepő az, hogy a kusza cselekményszálak helyszínéül szolgáló, a valóságban is létező Highclere-kastély a mai napig is egy népszerű turisztikai attrakció.

Mesélünk egy kicsit a Downton Abbey kastély történetéről...

A birtokról szóló első írásos emlékek szinte hihetetlen, de 749-ben, azaz 1274 éve íródtak, ekkor ugyanis egy angolszász király Winchester püspökeinek adományozta a földet, majd a 14. század második felében Wykehami Vilmos Winchester püspöke egy középkori palotát, azaz egy püspöki rezidenciát és kerteket építtetett. Végül 1551-ben az angol reformáció idején, VI. Edward király elkobozta az ingatlant az angliai egyháztól. És ez csak egy érdekesség a sok közül! Még több érdekel?

