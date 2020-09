5+1 dolog, amiről nem is gondolnád, de a szüleidtől örökölted

Olyan szemed van, mint az apukádnak? Vagy épp olyan lábaid, mint az anyukádnak? Bizony, mindenki tudja, hogy a fizikai jellemzőinek legtöbbjét szüleinktől örököljük, vagy ritkább esetekben nagyszüleinktől. De ezeken kívül még akad számos egyéb dolog, ami a géneknél dől el. Hogy mik ezek a személyes tulajdonságok?

1. Magas koleszterin

A legtöbben úgy vélik, hogy a magas koleszterinszint az étkezéssel függ össze. Ha hosszú és boldog életet szeretnél élni, sok zöldséget és gyümölcsöt kell enned és sokat mozognod, ami persze valóban így van, ám ettől függetlenül még simán lehet magas a koleszterinszinted, ez ugyanis egyeseknél nem az életstílusoktól, hanem a génjeiktől függ. 500 emberből körülbelül 1-nél figyelhető meg a jelenség. Ezek az emberek akkor koleszteringondokkal küzdenének, ha csak zöldségeket ennének egész nap.

2. Tanulmányi eredmény

Amikor a szüleid leszidtak azért, mert rossz jegyet kaptál a suliban, igazából simán visszaszólhattál volna, hogy ezt nekik köszönheted. A kutatások szerint ugyanis a tanulmányi siker 55 százalékban az öröklött genetikától függ. Gének ezrei felelősek közvetlenül azért, hogy milyen jól teljesítünk a suliban, így amennyiben a szüleid jó tanulók voltak, neked is nagyobb az esélyed rá, és ez fordítva is igaz.

3. Kopaszodás

A kopaszodást azért vettük fel a listára, mert bár azt a legtöbben tudják, hogy ez egy örökletes probléma, a többség mégis az apákra fogja, miközben az anyáknak jóval nagyobb szerepe van benne. A kopaszodásban szerepet játszó gének egyike ugyanis az X kromoszómában található, de persze a környezeti tényezők és az életvitel is nagyban befolyásolja a hajhullást.

4. Az autóvezetési képességek

Amit már rég sejtettünk, azt a kutatások is igazolták, bizony nem mindenkinek van meg az érzéke az autóvezetéshez. Megtanulhatja az összes közúti szabályt, és megszerezheti a jogosítványt, ám ha valakinek a génjei miatt rosszabb a tájékozódási-, koncentrációs-, és helyzetfelismerő képessége, valamint a reakcióideje, akkor a volán mögött ülve sem fog brillírozni. Ez a felmérések szerint egyébként az emberek 30%-ra igaz.

5. A kávé szeretete

Na és nem azért, mert a szüleidről is ezt láttad. A tudósok összehasonlítottak olyan embereket, akik nem tudnak kávé nélkül élni, és olyanokat, akik igen, és kiderült, hogy a második csoportba tartozóknak sajátos génkészlete van. Ez azt jelentette, hogy lassabban dolgozta fel szervezetük a koffeint, amiből pedig következik, hogy nem is érzik annak pörgető hatását, ezért nem is érzik szükségét annak, hogy kávét igyanak, ha egy kis plusz energiára lenne szükségük.

6. Népszerűség

Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, de a népszerűség titka a génjeinkben rejlik. A Harvard tudósai hosszú évek fáradságos kutatása után jutottak erre a következtetésre, mely szerint az emberiség hajnalán azok, akik értékes információkkal rendelkeztek mondjuk az élelmiszerforrásokról vagy a közelben leselkedő veszélyekről, azok az adott társadalmi csoport figyelmének középpontjában álltak, ezek az emberek pedig továbbadták génjeiket utódaiknak. Azok az emberek örökölték ezeket a géneket, akik népszerűek társaik körében, és akikkel az emberek szívesen szeretnének barátkozni, de a jövőben még tovább folytatják a kutatást a részletesebb válaszokért, mindenesetre már az önmagában igen érdekes.

