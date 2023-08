A Doktor Murphy című sorozatot biztosan neked sem kell bemutatni, hiszen a széria már a 6. évadba lépett, amelynek friss epizódjai október 2-től láthatóak az AXN csatornán. Shaun természetesen visszatér, ráadásul egészen új feladatkörrel, friss házasként, ám már az esküvőn váratlan események szemtanúivá válunk, amelyek az egész évad hangulatát megalapozzák. Nyugi, spoilerezni nem fogunk, helyette hoztunk egy EXKLUZÍV interjút a főszereplővel, a Doktor Murphyt alakító Freddie Highmore-ral, aki mesélt nekünk egy kicsit a forgatásokról és arról, hogyan változtatta meg az életét ez a sorozat.

Először is gratulálok a 100. epizódhoz, ez azért igazán szép eredmény!

Freddie: Oh köszönöm szépen!

Mesélnél egy kicsit arról, hogy milyen érzés volt eljutni ehhez a 100. epizódos mérföldkőhöz?

Freddie: Ez kétség kívül egy mérföldkő volt, igaz? Vicces, mert valamikor a közepén jártunk, vagy még az elején, de egyértelműen az évad kezdetén [amikor forgattuk a 100. epizódot], szóval kicsit olyan volt, mint bármelyik másik rész. Ilyenkor haladsz epizódról epizódra, és reméled, hogy mindegyik a lehető legjobb lesz, ahelyett, hogy azt mondanád, a 100. rész lesz a legjobb, amit valaha is készítettünk. De ez határozottan egy különleges rész. Egy mérföldkő, és nagyon jó érzés ezeket a pillanatokat megünnepelni. Vicces, mert azon kapod magad, hogy észrevétlenül történik meg az, hogy eljutottunk eddig. Sosem ez volt a kitűzött cél. Nem volt az, hogy na, most el kell jutnunk a 100. részig, hogy elégedettek legyünk, de közben nagyon különleges volt, hogy ezt megünnepelhettük a színészi gárdával és a stábbal. Oh, és David Shore volt a rendező, szóval ez még egyedülállóbbá tette.

forrás: 2022 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.

A következő kérdésem a forgatáshoz kötődik. Láttam több bakivideót is (úgynevezett blooper videókat), imádtam mindet! Sokat szórakoztok együtt, vagy inkább komolyabb a hangulat a forgatásokon?

Freddie: (nevet) Azt kell, hogy mondjam, sokat szórakozunk együtt. Persze vannak komoly témák és komoly pillanatok, amelyek érzelmileg is monumentálisak, és mindenkit magával ragad ilyenkor ez a hangulat. Az első rész, amivel visszatérünk [a 6. évadban], közvetlenül azután folytatódik, hogy lezajlott az esküvő, ami szép volt, de hatalmas traumába torkollik, és van egy bizonyos jelenet, ami óriási hatással lesz az egyik főszereplő életére. Szóval amikor ilyen nagy tragédiákat mesélünk el, nyilván mindenkit megérint, de ezt leszámítva ez egy reményteli, optimista sorozat, és ez azt jelenti, hogy általában elég jó hangulatban vagyunk!

Hat évad hatalmas mérföldkő, pláne manapság, amikor olyan sok sorozat elérhető már, idáig eljutni szép eredmény. Mit mondanál Freddie-nek az első forgatási napján? Ha most visszatekinthetnél? Milyen érzések dúltak benned akkoriban?

Freddie: [Azt mondanám, hogy] minden rendben lesz. Nehéz elmagyarázni. Azt hiszem, mindig úgy közelítettem meg a sorozatot, mint minden más munkát, és arra törekedtem, hogy a lehető legjobbat nyújtsam, akár egy epizódról van szó vagy egy jelenetről [...]. És azt hiszem, olyan is az atmoszféra a forgatáson, hogy tényleg mindenki a legjobbra törekszik. Ilyen értelemben inkább a jelenre fókuszáltam a nagy célok helyett, amelyek mind jelentőségteljesek, amikor összeadódnak. De én azt hiszem, azt mondanám magamnak, hogy haladj tovább előre, és úgy vélem, a siker kulcsa pont az, hogy mindenki a legjobb sorozatot szeretné megalkotni, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy elmesélhetjük ezeket a történeteket. Nem tudom, mit mondanék még magamnak. Ha visszatekintek, nem változtatnék meg semmit. Nem kockáztatnám meg azt, hogy újat dobok a kockával, és megnézem, hova visz az élet. Szerencsésnek érzem magam.

forrás: 2022 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.

Amikor Hugh Laurie játszotta dr. House-t, néha az emberek odaléptek hozzá, miközben épp ebédelt valahol, és a bőrkiütéseiket mutogatták neki, hogy diagnosztizálja őket. Veled történt hasonló?

Freddie: Nem, sajnos! Velem még nem történt ilyen. Hozzám nem igazán jönnek oda orvosi panaszokkal. Lehet, hogy nem vagyok annyira jó színész, mint Hugh, hogy előadjam magam úgy, mint egy igazi orvos vagy csak nem gondolják úgy, hogy Shaun annyira jó orvos lenne (nevet). Szóval még nem volt ilyen, talán majd egyszer. Persze egyértelműen nem tudnék orvosi tanácsot adni vagy segíteni másoknak, szóval talán jobb is, ha nem hozzám fordulnak a panaszaikkal.

Te is beleszólhatsz a forgatókönyvbe, van ráhatásod a sorozat készítésére?

Freddie: Igen. Már a második évad elején írhattam epizódot, a legelsőt, és abban az évadban sokkal inkább belevonódtam abba, ami az írók szobájában történik, sok időt töltöttem ott, konkrétan hónapokat a szünetek között is. A szünetek ma már rövidebbek, feszítettebb a menetrend, szóval ezt az elmúlt években nem tudtam már csinálni. Igen, szeretek részese lenni a tágabb folyamatoknak, és ez még egy másik izgalmas dolog a sorozattal kapcsolatban, hogy rendezhetek, írhatok, és hozzászólhatok minden szakaszhoz.

forrás: 2022 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.

Az interjú folytatását a JOY magazin legfrissebb, ünnnepi lapszámában találod!

Szerezd be: A magazin már kapható az újságosoknál, digitálisan pedig a Magaziner oldalán megvásárolható, ahol elő is fizethetsz!

