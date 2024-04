Stílustippek, amiket az alacsony nők elleshetnek Florence Pugh-tól

Bár Florence Pugh az évek során olyan népszerű filmekben kapott már szerepet, mint a Dűne: Második rész, az Oppenheimer vagy a Kisasszonyok, egyáltalán nem csak fantasztikus színészi alakításai miatt kedveljük őt, sőt! A mindössze 28 éves sztár világszerte fiatal nők millióinak példaképe, mivel eszében sincs megfelelni Hollywood és úgy általában a társadalom elvárásainak.

Florence-t a body positivity élharcosa, aki éppen olyannak fogadja el a testét, amilyen: nem érdekli, ha kritizálják őt azért, mert olyan ruhában jelenik meg a nyilvánosság előtt, ami felfedi a melleit. „Elég régóta élek a testemben. Teljesen tisztában vagyok a melleim méretével és nem félek tőle” – üzente azoknak a közösségi oldalán, akik a cicijei méretét kritizálták.

forrás: Karwai Tang/Getty Images Florence Pugh-t nem érdekli, mit gondolnak az alkatáról mások, ő elégedett az adottságaival!

Azt is jól tudja, nem ő az első (és sajnos nem is az utolsó) nő, akinek meg akarják mondani, mi a baj a megjelenésével, de mások véleménye abszolút nem befolyásolja abban, hogy mit gondol magáról. Ha úgy tartja kedve, leborotválja a haját, és ha megjegyzéseket is tesznek az alacsony, 162 centiméteres testalkatára, nem foglalkozik vele.

Ráadásul a színésznő tényleg MINDIG megtalálja az adottságához passzoló tökéletes szetteket: mi pedig eláruljuk, milyen stílustippek leshetsz el Florence-től annak érdekében, hogy akárhol is jelenj meg, mindig kitűnj a tömegből, hiába nem tartozol a legmagasabbak közé! Jöhetnek a leckék Hollywood egyik legújabb divatikonjától?

Mondj igent a hosszú kabátokra!

Mindig azt mondták neked, hogy ne hordj hosszú kabátot, mert attól csak még alacsonyabbnak tűnsz? Akkor vegyél példát Florence-ről, aki lazán szembemegy ezzel az elképzeléssel, és milyen jól teszi azt! Csak figyelj oda te is a részletekre: a színésznő például olyan modellt választott, aminek az ujjai nem túl hosszúak, és az alatta viselt ruhája tökéletesen kiemeli az alkatát.

forrás: Hollywood To You/Star Max/Getty Images Ha Florence-hez hasonlóan alacsony vagy, ne félj hosszú kabátot hordani!

A háromszög a nyerő!

Zseniális választás volt ez az outfit Florence-től, és tudod, miért? Azért, mert a háromszög alakú kivágás megnyújtja a színésznő alakját és felfelé vonzza a tekintetet. Úgyhogy törekedj te is arra bizonyos A-formára, akár a félig begombolt pulcsijaiddal is!

forrás: Monica Schipper/Getty Images A háromszög-, vagy az A-forma megnyújtja az alacsony nők alakját, ahogyan Flo esetében is.

Minél minibb, annál jobb?

Bátran villants (te is) lábat miniruhákban és rövidnadrágokban! Ezeket feldobhatod tunikákkal és térdig érő csizmával is.

forrás: Jacopo Raule/Getty Images Jöhetnek a miniruhák és rövidnadrágok is, ha alacsony a testalkatod.

Felhajtani ciki? Egyáltalán nem!

Szavazz a magas derekú nadrágokra, mert az megnyújtja a lábakat, és ha az alkatod miatt túl hosszú a farmered szára, nyugodtan hajtsd fel, ahogy Florence is csinálja – vagy kapj fel hozzá magas sarkú cipőt!

forrás: MEGA/Getty Images Nyugodtan hajtsd fel a farmerjeid szárát, mint Florence, ha azok túl hosszúak.

