Már több mint 20 év telt el Diana hercegné tragikusan autóbalesete óta, ám sokak szívében azt az űrt még mindig nem sikerült betölteni, amit maga után hagyott. Azóta persze rengeteg dolog történt a királyi családban, többek között két szeretett fia, Harry és Vilmos herceg is apák lettek, édesanyjuk hiánya pedig talán fájóbb pont számukra, mint eddig bármikor.

Diana hercegné nem ismerhette unokáit, pedig abban mind a két fia biztos, hogy imádták volna a srácok a nagymamájukat, ám ez még nem jelenti azt, hogy Diana jó nagyi lett volna. Legalábbis Vilmos herceg egy interjúban ezt állította, de természetesen válaszát meg is indokolta.

Rémálom lett volna, mint nagymama. Abszolút rémálom.

Viccelődött a herceg, majd így folytatta:

Egy fürdetést mondjuk így képzeltem volna el: egyszer csak váratlanul betoppant volna, mindent összehaboz és összevizez, aztán, mint aki jól végezte dolgát, távozik.

Vilmos herceg emellett azt is elmondta, hogy gyerekeinek rendszeres mesél a hercegnéről. Fontos számára, hogy a kicsik tudják, nem egy nagymamájuk van, hanem kettő, ahogy azt is szeretné, ha tudnák, milyen csodálatos ember is volt Diana.

