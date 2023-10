Curtis kockáztatott, de hatalmasat bukott: párjával mindent elveszíthetnek!

Tegnap este sokak örömére végre elindult a Nyerő Páros, méghozzá a hetedik évad, amihez Sebestyén Balázs hozzá is tette a játékosok köszöntésénél, hogy a hetedik év sok pár életében vízválasztó lehet, így ilyen szempontból is egy nagyon izgalmas részek elé nézhetünk.



A sztárpárok között sok ismerős arcot is láthatunk, ilyen például Vastag Csaba és felesége Vastagné Domján Edit, Henry Kettner és kedvese Kiss Rebeka, vagy éppen Balogh Eleni szépségkirálynő, és párja Soós Dávid labdarúgó.



A viszont borítékolható, hogy a nézők egyik legnagyobb kedvence Curtis, és párja, a válogatott kosárlabdázó Barnai Judit lesznek, hiszen mindketten nagyon színes egyéniségek, ráadásul Curtis sziporkázik, ha a humorról van szó.



Az első nap pedig már le is ment az első játék, ami poénos módon arra világított rá, hogy a párok mennyire ismerik jól egymást, és mennyire tudnak egymás fejével gondolkozni. Persze hamar kiderült, hogy ez koránt sem olyan könnyű, mint amilyennek azt a játékosok gondolták, az első nap viszont még szerencsére senki nem esett ki, a tét csupán annyi volt, hogy ki aludhat a villában, és kinek kell a kertben töltenie az éjszakát egy furgonban vagy egy sátorban.



Curtis és párja viszont extra sokat veszítettek, a rapper rakta fel ugyanis a legnagyobb tétet, szám szerint 400 ezer forintot, de mivel nem kerültek be az első három helyezett közé, az összes feltett pénzt elveszítették...

forrás: RTL

Ezek után nagyon bele kell húzniuk, ha nem ők akarnak elsőként távozni a villából!



Ha szívesen olvasnál még forró pletykákat magyar sztárokról, például arról, hogy kik azok, akik egyáltalán nincsenek jóban, akkor katt a galériára!

Galéria / 6 kép Van, aki a közösségi médiában is neki ment a másiknak: magyar sztárok, akikről mindenki tudja, hogy ellenségek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria