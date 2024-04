Néhány másodperc alatt megszabadulhatsz a csapvízben található toxikus mikroműanyagoktól – mutatjuk, hogyan!

Sajnos elkerülhetetlen dolog, hogy az ember mikroműanyagokkal találkozzon evés és ivás közben és azok bekerüljenek a szervezetébe. Az ételek egy része és általában a csapvíz is tele van ezekkel a mérgező anyagokkal, de elég arra gondolni, hogy a műanyag palackok vagy műanyag tárolók mennyi mikroműanyagtól szabadulhatnak meg az évek során, melyek mind belekerülnek a bennük tárolt folyadékokba és élelmiszerekbe.

Egy új tanulmány szerint létezik egy egyszerű módszer arra, hogy ezeket a nemkívánatos adalékanyagokat eltávolítsuk a csapvízből. A kínai Jinan Egyetem kutatói felfedezték, hogy a víz forralása és kávéfilterrel való szűrése eltávolítja a műanyagok 90 százalékát. A tanulmányban 159 csapvízmintából 129-ben találtak mikroműanyagokat, melyek a világ 14 különböző országából származtak. A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy van-e különbség a lágy és a kemény víz forralása között vagy ugyanolyan eredménnyel zár mind a kettő. Arra jutottak, hogy a kemény vízből több részecskét sikerül forralással eltávolítani, mint a lágyból. Míg előbbiből sikerült a mikroműanyagok 90 százalékát eltávolítani, addig utóbbi esetében ugyanez az arány 25 százalékra csökkent.

forrás: Pexels/Efecan Efe

Mi a baj a műanyagokkal? A részecskéi ftalátokat hordoznak, ugyanis ezekkel az anyagokkal teszik őket tartóssá, rugalmassá és hosszú élettartamúvá. Ezek a szervezetbe jutva felboríthatják a hormonháztartást, termékenységi problémákat okozva, sőt egyes kutatások szerint a rák kockázatát is növelhetik. A nano- és mikroműanyagok ráadásul a felületükön egyéb méreganyagokat is hordoznak, mint amilyenek a nehézfémek. A nanoméretű anyagok képesek a beleken és a tüdőn keresztül eljutni a véráramba is, ahonnan könnyen bekerülnek a szívbe vagy az agyba.

Forrás