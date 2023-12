Vannak, akik imádnak újabb és újabb sütirecepteket kipróbálni, sőt, ez a hobbijuk, míg mások nem szívesen töltenek időt a konyhában, de olyan is akad, aki egyszerűen csak nem érzi magát magabiztosnak, ha desszertkészítés van szó. Van azonban valami, ami ennek ellenére is közös szinte mindegyikükben: a legtöbben ugyanis imádunk nassolni. Ha te is éppen azon gondolkodsz, hogy mivel kuckózhatnál be karácsonykor a kedvenc ünnepi filmed mellé, akkor ne is keresgélj tovább! Elhoztuk neked a TikTok egyik legnépszerűbb sütireceptjét, a csokoládés cottage cheese fudge-ot, amihez mindössze két hozzávalóra van szükséged, ráadásul tényleg bárki összedobhatja azt, mert tényleg képtelenség elrontani. Már mutatjuk is, mit kell tenned!

Hozzávalók:

1,5 csésze cottage cheese

0,5 csésze olvasztott csokoládé (lehet cukormentes is)

Elkészítés:

Turmixold össze a hozzávalókat! Öntsd át a masszát egy edénybe, tedd be a hűtődbe pár órára és hagyd, hogy megdermedjen. (Várakozás közben derítsd ki, mit árul el a személyiségedről a kedvenc szaloncukrod!) Már szeletelheted is. Jó nassolást!

Míg nassolsz, töltsd ki a tesztünket, hogy megtudd, milyen karácsonyi embertípusba tartozol!

És persze közben elkezdheted a hangolódást az ünnepekre a régi klasszikusokkal is!

