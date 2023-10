A 77 éves Cher elárulta, mi a titka annak, hogy évtizedek óta nem öregszik

Több, mint 77 évvel ezelőtt, 1946. május 20-án jött a világra korunk egyik legsikeresebb, legtehetségesebb és legstílusosabb dívája, , születési nevén ilyn Sarkisian. A pop istennője apai ágon örmény származású, édesanyja, Georgia Holt pedig modell és színésznő volt, így nem meglepő különleges és feltűnő szépsége. Anyukája második házasságából született egy húga, Georganne.

mindössze 9 éves volt, amikor megtanulta használni jellegzetes, mély énekhangját, ötödikes korában pedig elkezdett saját készítésű, szuper menő és izgalmas ruhákban járni, ezeket elmondása alapján Audrey Hepburn és Marlene Dietrich ihlették. Amikor a popsztár kamaszlány volt, rengeteget bosszankodott, mert a hollywoodi színésznők között egy fekete hajú sem volt, csak szőkék és néhány barna. Elhatározta, ő lesz az első fekete hajú híresség, tervét pedig meg is valósította.

16 évesen abbahagyta a sulit, lelépett otthonról és Los Angeles-be költözött, ahol színészkedni, énekelni, táncolni tanult. és Sonny Bono 1962-ben találkoztak először, kezdetben barátok, majd szeretők voltak, később kollégák, 1964-ben pedig összeházasodtak. Fiuk, Chaz Bono 1969-ben született meg.

híres plasztikai műtéteiről is. Az évtizedek során több beavatkozáson esett át, hogy megőrizze fiatalos megjelenését és önbizalmát. A legismertebb plasztikái közé tartozik az arcplasztika, amely során az arcát feszesebbé tették, emellett mellplasztikát is végeztetett, hogy arányosabb testalkatot érjen el. nyíltan beszélt ezekről a beavatkozásokról, és azt állítja, hogy elégedett az eredménnyel. A plasztikai műtéteknek vannak kockázatai, a sztár is elismerte, hogy a beavatkozások után hosszú gyógyulási folyamatok vártak rá. Az énekesnő arra bátorítja a nőket, hogy csak akkor döntsenek a plasztikai beavatkozások mellett, ha valóban önmaguknak és nem másoknak szeretnének megfelelni. Természetesen a díva sokat köszönhet szerencsés genetikájának is, édesanyja, Georgia például 96 évet élt.

A popsztár nem csupán a testét igyekszik fiatalon tartani a különféle szépészeti kezelésekkel, a lelkére legalább ennyire odafigyel. Úgy gondolja, ha fiatal, pörgős emberekkel barátkozik, akkor ő maga is fiatal marad, ez a hitvallása.

Talán éppen emiatt döntött úgy 2022-ben, hogy simán összejön a nála 40 évvel fiatalabb Alexander Edwards-szal, aki „csupán” 37 éves. nem veti meg az élvezetes dolgokat az életben, imád nevetni, bulizni, fagyizni, mindene a jóga, a testmozgás, a finom és egészséges ételek.

„Emlékszem, amikor fiatal voltam, egy barátnőmmel viccelődtünk, vajon hány évesek leszünk, amikor levágjuk a hajunkat rövidre és többé nem hordunk farmert. Akkoriban ugyanis az idősödő nők mind ezt csinálták. Nos, én azóta sem váltottam rövid hajra, a farmeremből sem bújtam ki” - mondta egy interjúban Cher.

