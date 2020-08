Cate Blanchett sorozata kínos témát dolgoz fel, mégis imádja a világ

A Mrs. America című kilenc részes sorozat pár napja indult útjára az HBO csatornáján, de már most rengeteg elismerő kritikát kapott. Ez pedig nemcsak a gyönyörű színésznő zseniális alakításának, hanem érdekes – már-már szürreális – történetének köszönhető, amely a hetvenes évek Amerikájába repíti a nézőt. Pontosabban azokba az időkbe, amikor az egyenlő jogokat biztosító alkotmánymódosítás körüli harcoktól volt hangos a sajtó.

A történet középpontjában Phyllis Schlafly egykori szépségkirálynő áll, aki a szériában már hatgyerekes családanyaként látható, és ennek tetejében még az Amerika és a Szovjetunió között zajló fegyverkezési verseny szakértője is. Phyllis első hallásra igazi feministának tűnhetne, nézetei még is mást bizonyítottak be róla. A határozott, nagyravágyó és ambiciózus nő talán az egyik legellentmondásosabb személyiség volt, ugyanis egy cseppet sem érdekelték a nők jogai, sőt a 70-es évek egyik legnagyobb feminizmus ellenzőjeként lett ismert. Az ő életéből és szemléletmódjából kaphatunk egy nagyobb szeletet, amelyet rendkívül jól sikerült tálalnia a sorozat készítőinek.

A sorozatban egyébként olyan ikonikus női alakok is felbukkannak, mint Gloria Steinem, Bella Abzug vagy éppen Jill Ruckelshaus. Így nem kizárt, hogy a közeljövőben az ő életükről is készülhet egy-egy több részes széria.

