Cara Delevingne új haján nem tudunk túllenni

Miley Cyrus kezdte a sort év elején, majd a Trónok harca Arya Starkja is bevállalta a Joe Exotic hajat. Újabb sztár kapott kedvet a mullet frizurához, nem más, mint a világhírű modell, a csodaszép vágatta le '80-as évek stílusúra és festette be platinaszőkére hozzá a tincseit.

Cara eddig sötétebb szőke haját Rihanna Fenty fehérneműinek bemutató showja kedvéért festette be és vágatta le, a show fodrásza mutatta be elsőként, milyen is lett a séró. Rihanna egyébként maga is mulletre váltott, sőt, több modellnek is ilyen lett a haja. Nagyot megy 2020-ban ez az egzotikus hajviselet, az biztos.

Be kell vallanunk, Carán tényleg menőn mutat a haj, nézd a fotót, amit megmutatott a fodrásza:

Éles bevetésen is megvillantotta a frizkót:

forrás: Getty Images/Jerritt Clark/Stringer Ez ám a merész haj!

Neked bejön?

