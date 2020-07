Ő és a csapata azonban egy percig sem estek kétségbe és rögtön a lehetőségeket kezdték keresni, amelyekkel egyszerre tudtak fennmaradni és újítani a BRKLYN arculatán. A vele készült interjúnkban nemcsak a BRKLYN jövőjéről, hanem arról is beszélgettünk vele, hogyan lett sikeres a hely és, hogyan vált az újkori vendéglátás egyik feltörekvő tehetségévé.

Szerencsére már újra éledezik az ország, de mekkora kárt okozott az elmúlt két hónap?

A kár jelentős, hiszen egyik pillanatról a másikra szűnt meg a cég minden bevétele, valamint nagyon nehéz pillanatokat éltünk meg, mert minden igyekezetünk ellenére nem tudtuk a teljes szervezetet egyben tartani. Szerencsére a kulcsemberek többségével ma már újra együtt vagyunk és azon dolgozunk, hogy átvészeljük a kialakult helyzetet.

Bár már a koronavírus végét járjuk, ez még jó sokáig ki fog hatni a életünkre, főleg ha a vendéglátást veszem alapul. Ti hogyan készültök erre?

Nehéz megmondani, hogy milyen jövőkép előtt állunk, milyen hosszú idő kell a visszarendeződéshez. Ez a bizonytalanság teszi nehezen tervezhetővé, hogy mikor lehet nagyobb közösségi eseményeket szervezni. Legyen szó privát eseményről, céges rendezvényről, vagy zenés-táncos estékről. Ha majd lehet, akkor pedig mekkora létszámúak lehetnek. Nekünk pont ezek a legnagyobb erősségeink. Több különböző típusú projekt megnyitása előtt vagyunk jelenleg, ugyanis június közepén tervezzük megnyitni a BRKLYN nyári helyszínét, ami abszolút a magyar célközönségre épül a Margit-szigeten. Szeptemberben pedig a Hunyadi téren, az UP Hotelben nyitunk BRKLYN-t, amely egy nagyon innovatív koncepció mellett valósul majd meg. Teljesen formabontó lesz és átírja az eddig ismert korábbi kikapcsolódási szokásainkat.

A koronavírus és a karantén ideje alatt mindenki igyekezett újítani vagy más területeket kihasználni a fennmaradáshoz. A ti kezdeményezésetek azonban különlegesnek is volt mondható... mesélnél erről?

A lényeg az volt, hogy nem szerettünk volna az ismert házhoz szállítási piacra belépni, mivel a járvány alatt több száz új étterem próbált hasonló módon reagálni a helyzetre és így túlélni ezt az időszakot. Nekünk viszont az volt a koncepciónk, hogy a kedvenc ételeinket nem készre készítve szállítjuk ki, hanem úgy, hogy az ételeink egyes alapanyagait külön-külön összeállítjuk, a főbb összetevőket sousvideáljuk, vákumozzuk, adunk egy pontos leírást hozzá és így lényegében 70%-os állapotban szállítjuk ki és fejezi be mindenki otthon. Ez volt a DIY (DO IT YOURSELF) lényege.

Ezt a későbbiekben is meg fogjátok tartani?

A nyári időszakban pihentetni fogjuk. Ősszel és télen viszont, ha a helyzet úgy kívánja, akkor újra elővesszük. Most annak örülünk, hogy nem volt annyi időnk erre nagyobb hangsúlyt helyezni, mert újra tudjuk kezdeni azt, amit korábban nagyon szerettünk.

Beszéljünk picit a jövőről. Mindjárt itt a nyár! A meleg, nyári esték amikor mindenki szeret kiülni, meginni egy pohár bort. Várjátok már?

Ki ne várná ezt?! Most is gőzerővel azon dolgozunk, hogy megvalósítsuk egy régi vágyunkat és egy olyan helyet hozzunk létre, ahol minden a nappali kikapcsolódásról szól. Ahol a vendégeinkkel, barátainkkal egy jó környezetben tudunk beszélgetni, lazulni, pihenni és egy hideg proseccot meginni. És mindezek mellett élvezni tudjuk a különböző zenés, tematikus nappalokat, kora estéket.

forrás: Borzi Vivi

Pontosan mik a főbb feladataid a cégen belül?

Alapvetően a célok kijelölése, a stratégia és az üzleti arculat. Továbbá hozzám tartozik még a koncepciótervezés, a szervezet és az ügyvitel managelése.

Mondhatjuk azt, hogy karrierista vagy. Hogyan tudod összeegyeztetni a magánéletet a munkával?

Tény, hogy nem egyszerű külön választani a kettőt és megtalálni a megfelelő arányokat, egyensúlyt. Néha úgy érzem, hogy jobban sikerül, néha pedig azt, hogy nem. Teljesen helyzetfüggő. De törekszem arra, hogy legyen elegendő szabadidőm.

Ha már a magánéletnél tartunk, akkor hogy állsz a barátnő, feleség, család kérdéséhez?

Ebben a sorrendben gondolkozom én is!:) Igaz, hogy még nem találtam meg azt a nőt, aki a mindennapjaim része lehetne vagy pont, hogy megtaláltam már, ki tudja! A lényeg, hogy mindennek eljön a maga ideje, általában pont akkor amikor az ember nem számít rá.

Hogyan látod magad 5 év múlva?

A legszebb férfikorban leszek, hiszen akkor fogom betölteni a 40-et. Ami a karrier részét illeti: bízom benne, hogy a jövőben is részese leszek majd több különböző projekt megálmodásában és alkotásában. És még nem mondtam le a régi nagy vágyamról, hogy külföldön is kipróbáljam magam, de valószínűleg ez már nemcsak az én döntésem lesz.

forrás: Somay Márk