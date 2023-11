Amikor bejelentették, hogy a Sztárbox sok-sok év után visszatér a tévék képernyőire, akkor mindenki azt gondolta, hogy ezek a mérkőzések egyáltalán nem fognak hasonlítani a valódi ökölvíváshoz, hiszen a mai celebek egyáltalán nem keménységükről ismertek.



Aztán múlt héten az első három meccsnél hihetetlenül meglepődtünk, hiszen itt nem csupán simogatásokról és hamis ütésekről volt szó, hanem kőkemény boxról, ami kiütéssel és sokszor vérrel is jár.



Ezek után pedig még nagyobb izgalommal vártuk a tegnapi összecsapásokat, amelyek természetesen nem okoztak csalódást. Az egyik legkeményebb meccs pedig egyértelműen a színész és a rapper KKevin között zajlott le, hiszen a két sztár már bőven a mérkőzés előtt durván beszólogattak egymásnak, és mindketten biztosak voltak benne, hogy végül győztesen kerülnek ki.



Végül kiütötte KKevint, és bár eleinte úgy tűnt, hogy a két fiú békét köt, végül Bence magához ragadta a mikrofont:



„Kevin arról rappel, hogy milyen drága órája van, milyen drága autója van. Nekem nincs drága órám, nincs drága autóm, de felkészültem, és elértem, amit akartam.”

Bence beszédét füttyszó kísérte, sokaknak ugyanis nem tetszett, hogy bár megölelte ellenfelét, utána mégis így beszélt róla. Ezt persze a Reddit népe sem hagyta szó nélkül, sok rajongó szerint ez nem volt sportszerű és alázatos lépés Bence részéről, ráadásul mást is nehezményeztek.



Néhány boxban jártas hozzászóló ugyanis elmondta, hogy nem valami igazságos, hogy több, mint 10 kilóval többet nyom, mint KKevin, holott már 5-6 kiló is rengeteget számít egy meccsen, ráadásul hivatalosan ők ketten nem is lehettek volna egy súlycsoportban.



Mindenesetre ezek után már nagyon várjuk a jövő hét vasárnapot!

