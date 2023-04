KKevin sajátos hangzásvilágának és megdöbbentően őszinte szövegeinek köszönhetően pedig nem egyszerűen megnyerte a magyar közönséget, hanem minden túlzás nélkül a lábai előtt hevernek az emberek – elég csak egy pillantást vetni a toplistákra.

Több milliós nézettséget produkáló klipek és teltházas koncertek. Mi a titkod? Hiszen egyre több fiatal rapper lép színre a szakmában és egyre nehezebb is kitűnni.

Nincs kimondott titkom. Mindig is 100%-ban hittem magamban és abban, hogy ki tudok tűnni. Úgy gondolom, hogy mindent megtettem és fel is áldoztam mindent a sikerért. Ha már titok, akkor ezt tartom a sajátomnak. Nyilván egy adag szerencse is kellett ehhez, jó kiállás és persze tehetség, de a legfontosabb a kitartás, a kudarcba nem beletörődés, és az előre tekintés.

Szinte pillanatok – alig egy év – alatt lettél az ország egyik legismertebb és legkedveltebb előadója. Mennyire volt nehéz feldolgozni a hirtelen jött népszerűséget?

Ennek hatására tapasztaltam meg, hogy nemcsak a rossz, hanem a jó dolgokat is hasonlóan nehéz feldolgozni. Abszolút tudatosan dolgozom magamon. Járok pszichológushoz és folyamatosan fejlesztem a személyiségemet, hogy a két lábbal a földön maradjak, hogy elfogadjam magam. Igyekszem külön kezelni az ismertséget és azt, aki vagyok. Nem egyszerű és kimondottan nehéz feladat ebbe nem meghasonulni, de egyre jobban megy és képes lettem az életem részévé tenni ezt is.

forrás: Imre Norbert

A fiatal generáció egyik nagy példaképének számítasz. Mennyire látod ebben a felelősséget vagy éppen a kihívást? Mit szeretnél elsősorban közvetíteni feléjük?

Egyre nagyobb felelősséget érzek, de még most is nehéz felfogni, hogy milyen nagy hatással vagyok másokra, és ennek mekkora súlya van. Próbálom azt az oldalamat megmutatni számukra, ami hasznos lehet, és ami segíthet is egy kicsit nekik. A jó iránymutatás és jobb belátásra bírás is célom lett a zenémmel. Tény, hogy sok dalom nem ezt sugallja, és nem is erről szólnak, de az elmúlt időszakban erre is nagyon figyelek.

Tervezni ugyan sosem könnyű, de ennyi élménnyel, ekkora közönséggel és sikerrel a hátad mögött, mi az, ami a jövőt illetően foglalkoztat?

A legfontosabbnak – amit sokan elfelejtenek vagy háttérbe szorítanak – az számomra a családom és a saját egészségem. A zene mindig is fontos lesz számomra és szeretném is, ha előtérben maradna, de csakis úgy, ha nem erőltetett és nem muszájból csinálom, hanem szívből, ahogy eddig is tettem.

A teljes interjút a JOY frissen megjelent nyári lapszámában keresd!

forrás: JOY