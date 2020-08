Ezt pedig legújabb filmjében is be fogja bizonyítani, amelynek ugyan még nincs címe, de annyi már biztos, hogy a 70-es évek Los Angelesében fog játszódni és a történet középpontjában egy középiskolás diák fog állni, aki híres gyerekszínész lesz. Bár Bradley szerepéről sem árultak el sok mindent, nagy valószínűséggel Jon Peters egykori hollywoodi fodrászt és producert fogja alakítani. Néhány jelenetet már fel is vettek a színésszel, akinek a haja és a ruhája mellett az is nagy feltűnést keltett a járókelők között, hogy nyakig locsolták művérrel.

Azta! Óriásit nőtt és csodaszép lett Bradley Cooper és Irina Shayk kislánya Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Vagyis akcióból biztosan nem lesz hiány a készülő alkotásban, amelyet Paul Thomas Anderson fog rendezni. A zseniális filmkészítő nevéhez egyébként olyan filmek köthetőek, mint a Vérző olaj és a Magnólia. Bradley Cooper mellett pedig Alana Haim és Benjamin Safdie is szerepet kapott a produkcióban.

A színészről egyébként nemrég kiderült, hogy Jennifer Garnerrel randizgat, akivel már hosszú évek óta nagyon jó barátságot ápolnak egymással.

Ha kíváncsi vagy, mely sztárok szakítottak mielőtt összeházasodtak volna, akkor kattints a galériára!

Galéria / 6 kép Sztárpárok, akik szakítottak, mielőtt összeházasodtak volna Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria