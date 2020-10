5 dolog, amiről a boldog párok gyakran beszélgetnek

A boldog párok titkát mindenki szeretné megfejteni, de mivel nincs két ugyanolyan ember, nincs is rá tökéletes képlet. Azért persze akadnak dolgok, amik minden szerelmespárra igazak: az alábbi nyolc dolgot ők például sosem csinálják!

Bizonyos dolgokról viszont szinte minden nap beszélnek, és nem csak futólag! Az alábbi öt téma fontosabb, mint hinnéd, épp ezért kell gyakran szóba hoznotok őket.

1. Ciki pillanatok

Ha nem mered beavatni a pasidat a legcikisebb emlékeidbe, valószínűleg még rengeteg tabutéma van köztetek. Ez egy kezdődő kapcsolatban nem baj, de ha már évek teltek el, és még mindig nem akarsz beszélgetni a kínosabb sztorijaidról, azzal láthatatlan falat húzol közétek. Egy ideális kapcsolatban az emberek el tudják engedni magukat, és nem aggódnak amiatt, hogy mit gondol róluk a másik. Elvégre kínos történetei mindenkinek vannak!

2. Gyerekkori emlékek

Nosztalgiázni a gyerekkorotokról nagyon szuper dolog, és ha ez nálatok is gyakori, akkor megnyugodhatsz. A boldog párok ugyanis szívesen megosztják egymással életüknek ezt a szakaszát, még akkor is, ha nem csak kellemes emlékek fűződnek hozzá. Ez is hozzátesz ahhoz, aki vagy, ezért fontos megismernetek egymás múltját!

3. Jövőbeli tervek

Távoli és közeli jövő egyaránt napi téma a boldog pároknál! Szinte mindig szóba jön az, hogy merre töltik a hétvégét, hova utaznak el a karácsonyi szünetben, vagy akár merre képzelik el az életüket 5 év múlva. Akik jól érzik magukat együtt, mernek közösen tervezni, és nem félnek hangot adni ennek!

forrás: Diego Rezende from Pexels

4. Közös és nem közös hobbik

Nem baj, ha nem űzitek egymás hobbiját, mert egészen eltérő érdeklődési körötök van, de a boldog párok ettől függetlenül gyakran beszélgetnek ezekről. Megosztják egymással, épp milyen klassz vagy kihívást jelentő dolog történt a hobbijukban, és végig is hallgatják a másik történeteit.

5. Hogy telt a nap?

A végére hagytuk ezt az általánosabb témát, aminek fontosságára sokan nem figyelnek oda. Olyan ez, mint egy gyerektől megkérdezni, hogy mi volt a suliban. Az, hogy "semmi", nem elég; épp ezért a boldog párok minden délután átbeszélik, épp mivel telt a napjuk, mi történt a munkában, és ettől hogy érzik magukat. És a legfontosabb, hogy tényleg figyelnek is a válaszokra, mert tudják, hogy ha gyorsan letudják, teljesen kimaradnak a másik életének egy jelentős részéből!

