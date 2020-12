Kapaszkodjatok meg! Nem akármilyen dolog derült ki A galaxis őrzői egyik karakteréről

Ez pedig sok Marvel-rajongó számára lesz meglepetés, hiszen a filmekből egy percig sem lehetett erre következtetni. Peter karaktere, ugyanis biszexuális és, ami talán még megdöbbentőbb, hogy poliamor vagyis többszerelmű. Ez annyit tesz, hogy egy személy akár egynél több partnerhez is képes szerelemmel kötődni, valamint párkapcsolatot fenntartani.

Már készülőben van a franchise harmadik része, amelynek a történetébe még nem tudni, hogy bele fog kerülni ez az igen különleges információ, mindenesetre ebből is jól látszik, hogy világszerte nyitnak az LMBT közösségek felé és az ilyen lépésekkel is az elfogadást szeretnék hirdetni a filmiparban. Sokan kíváncsiak Chris Pratt véleményére, aki nem is olyan régen sok támadást kapott amiatt, hogy egy olyan templomba jár, amely hírhedten LMBT-ellenes. Ezt azonban ő tagadta:

Nemrég többen azt feltételezték, hogy egy olyan egyházhoz tartozom, amely gyűlöli az emberek egy bizonyos csoportját, és hírhedten LMBT-ellenes. Semmi sem állhat távolabb az igazságtól. Olyan templomba járok, amelyik mindenki előtt nyitva áll.

Így nagy valószínűséggel, ha a készülő filmben is kapunk erre valamilyen célzást, annak Chris biztosan nem fog ellent mondani.

