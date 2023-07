Erre nem számítottunk: Billie Eilish is Barbie-vá változott

Billie Eilish Los Angeles-ben született 2001-ben, már nagyon fiatalon felfigyelt rá a zeneipar, 2015-ös Ocean Eyes című dalát imádta a közönség. Az énekesnő még mindig csupán 21 éves, ám ennek ellenére magáénak tudhat egy Oscar-díjat, egy Golden Globe-ot, illetve négy Grammy-díjat.

A többnyire sötét tincsekkel és oversize ruhákkal hódító Billie Eilish mindig tud valami újat mutatni, most éppen azzal nyűgözte le a fanokat, hogy megmutatta, Barbie babaként is megállná a helyét.

Ilyen Barbie baba lenne Billie Eilish

Hamarosan debütál Billie Eilish legújabb dala, a What Was I Made For?, amelyet testvérével, a zeneszerző és producer Finneas O’Connell-lel együtt készítettek a Barbie filmhez, amelyben Margot Robbie és Ryan Gosling játsszák a főszerepet.

Ennek apropóján az énekesnő közzétett az Instagram-oldalán egy rövid, néhány másodperces videót, amin olyan, akár egy szép szőke, sárga ruhájú Barbie baba a hatvanas évekből.

A felvételen Billie Eilish egy asztal előtt ül, majd kinyit egy aktatáskát, amelyen Barbie babák és más, a játékhoz, illetve filmhez kapcsolódó díszítőelemek vannak. A videót alig egy nap leforgása alatt 4,5 millióan lájkolták, a kommentelők egyszerűen imádják az Eilish Barbie-t.

„Billie Eilish? Inkább Barbie Eilish!”

„Úristen, de menő ez a szőke Barbie-haj!”

„Konkrétan leesett az állam, ez igen!”

„Imádom Barbie Eilish-t!” - írták az énekesnő közösségi oldalán a poszthoz a rajongók a világ minden tájáról.

