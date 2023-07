4 fürdőruha, amiért odavannak a pasik és 1, amit ki nem állhatnak

Több tényezőt is figyelembe veszünk ruhavásárláskor: mint például, hogy mi az, ami épp trendi vagy mi az, ami megfelelően hangsúlyozza az alakunkat. Aztán persze a pasik véleményét is igyekszünk szem előtt tartani, ami viszont van, hogy ütközik azzal, ami nekünk tetszik. Simán előfordulhat, hogy odavagy egy csinos és trendi fürdőruháért, miközben a pasidnak a hátán is feláll a szőr tőle. Idén gyönyörű fazonú, mintájú és különleges anyagú bikinik lepték el a boltokat, így mindenki megtalálja a magának való darabot. Már csak az a kérdés, vajon az erősebbik nem mit szól ezekhez a fazonokhoz. Most olyan fürdőruhákat gyűjtöttünk egy csokorba, amikért a pasik is odavannak, a galéria végén pedig megtalálod azt az egyet is, amit ki nem állhatnak.

